    Posted On
    date_range 21 March 2026 10:34 PM IST
    ഈദ് ദിനത്തിൽ കശ്മീരിൽ യു.എസ്, ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ റാലികൾ

    ഈദാഘോഷത്തിനിടെ കുട്ടിയുമായി സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന ജമ്മുവിൽ നിന്നുള്ള മുസ്‍ലിം യുവാവ്. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു ഇവിടെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ

    ശ്രീ​ന​ഗ​ർ: ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ദ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ, ഇ​റാ​നി​ലെ യു.​എ​സ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ റാ​ലി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. റാ​ലി​ക​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​ശ്മീ​രി​ലെ ബു​ഡ്ഗാ​മി​ൽ അ​ഞ്ചു​മാ​നെ ശ​രീ​ഉ ശി​യാ​ൻ മേ​ധാ​വി ആ​ഗ സ​യ്യി​ദ് ഹ​സ​ൻ റാ​ലി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​ക​ട​ന​ക്കാ​ർ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും വി​രു​ദ്ധ​മാ​യും ഇ​റാ​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി. ബ​ന്ദി​പോ​റ​യി​ലെ ശാ​ദി​പോ​റ, ശ്രീ​ന​ഗ​റി​ലെ ഹ​സ​നാ​ബാ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ റാ​ലി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    Similar News
    Next Story
    X