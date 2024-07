cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ത​ട​യ​ൽ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഒ​രേ ന​യം എ​ല്ലാ കേ​സു​ക​ളി​ലും അ​നു​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ളി​ന് ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി​യി​ൽ ഇ.​ഡി കേ​സു​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. 2024 ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ 5906 കേ​സു​ക​ൾ ഇ.​ഡി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ൽ 531 കേ​സു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ർ​ച് വാ​റ​ന്റു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ഈ ​കേ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 4954 വാ​റ​ന്റു​ക​ൾ പു​റ​​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഇ.​ഡി​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ 513 ആ​ണ്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ​രാ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​ക​ട്ടെ 1142 ​കേ​സു​ക​ളി​ലും. എം.​പി​മാ​ർ​ക്കും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്കും എം.​എ​ൽ.​സി​മാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​കെ ഇ.​ഡി കേ​സു​ക​ൾ 176 ആ​ണ്. ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി.​എം.​എ​ൽ.​എ 19 (1) വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യും മു​മ്പ് ആ ​വ്യ​ക്തി​യെ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്കു​ക​യോ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യോ ത​ള്ളു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ തു​ല്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യെ​ന്നാ​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ല​ല്ല എ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ പി.​എം.​എ​ൽ.​എ 19 (1) വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​റ​സ്റ്റി​നും മ​തി​യോ? അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ‘അ​റ​സ്റ്റി​​​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത’ എ​ന്ന​തി​നെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ? ഈ ​ര​ണ്ട് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം തേ​ടു​മ്പോ​ൾ ഇ​തേ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 41ാം വ​കു​പ്പി​ലെ വാ​റ​ന്റി​ല്ലാ​ത്ത അ​റ​സ്റ്റി​നു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് എ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പി.​എം.​എ​ൽ.​എ 41ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം തു​ട​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ത​ട​യാ​നോ മ​തി​യാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നോ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കു​ന്ന​തും തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ത​ട​യാ​നോ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​നോ കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​യാ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നോ വാ​റ​ന്റി​ല്ലാ​തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​​തേ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 19 (1) വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം കേ​വ​ലം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത്. ഒ​മ്പ​ത് സ​മ​ൻ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടും ഹാ​ജ​രാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കെ​ജ്രി​വാ​ളി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ‘അ​റ​സ്റ്റി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത’ ഉ​ണ്ട് എ​ന്നാ​ണ് ഇ.​ഡി വാ​ദി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2022 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​റ​സ്റ്റി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന മൊ​ഴി​ക​ളെ​ല്ലാം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ 2023 മാ​ർ​ച്ച് 21ന് ‘​അ​റ​സ്റ്റി​​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത’ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ വാ​ദി​ച്ച​ത്. കെജ്രിവാളിന്റെ രാജി അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കട്ടെ -സുപ്രീംകോടതി ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു നേ​താ​വി​നോ​ട് രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നോ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യോ മ​ന്ത്രി​യാ​യോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്നോ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി​ക്കാ​വു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു തീ​രു​മാ​നം അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ളി​ന് വി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി​യ വി​ധി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു നേ​താ​വി​നോ​ട് രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നോ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യോ മ​ന്ത്രി​യാ​യോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്നോ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി​ക്കാ​വു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു തീ​രു​മാ​നം അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ളി​ന് വി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി​യ വി​ധി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു നേ​താ​വാ​ണെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സ്വാ​ധീ​ന​വു​മു​ള്ള പ​ദ​വി കൈ​യാ​ളു​ന്ന​യാ​ളാ​ണെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. വി​ശാ​ല​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ന് ഉ​ചി​ത​മാ​യി തോ​ന്നു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് സ​ഞ്ജീ​വ് ഖ​ന്ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. Show Full Article

News Summary -

ED Should Act Uniformly, Apply One Rule For All; Data On Cases Raises Number Of Questions: Supreme Court In Kejriwal Order