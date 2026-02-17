Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിലൂടെ...
    India
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 10:44 PM IST

    ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിലൂടെ തട്ടിയ 1.76 കോ​ടി രൂ​പ കണ്ടുകെട്ടി ഇ.ഡി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിലൂടെ തട്ടിയ 1.76 കോ​ടി രൂ​പ കണ്ടുകെട്ടി ഇ.ഡി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ഞ്ചാ​ബ് ലു​ധി​യാ​ന​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി എ​സ്.​പി ഓ​സ്‍വാ​ളി​നെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ പ​ണ​ത്തി​ൽ 1.76 കോ​ടി രൂ​പ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​താ​യി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്. ‘മൃ​ത്യു​ഞ്ജ​യ മ​ൾ​ട്ടി ട്രേ​ഡ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള വ്യാ​ജ (മ്യൂ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ട്) അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ണ​മാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ഇ.​ഡി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​രം നി​ര​വ​ധി മ്യൂ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വി​ധ സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന പ​ണം കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഇ​​ത്. സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ച​മ​ഞ്ഞ് 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് വ​ർ​ധ​മാ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പ് ത​ല​വ​ൻ ഓ​സ്‍വാ​ളി​നെ ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റി’​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി ഏ​ഴു​കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യ​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടു​പേ​രെ ഇ.​ഡി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് എ​ന്ന ഒ​രു ന​ട​പ​ടി ഇ​ല്ലെ​ന്നും ആ​രും വ​ഞ്ചി​ത​രാ​ക​രു​തെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​റും സു​ര​ക്ഷ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും നി​ര​ന്ത​രം ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    കള്ളപ്പണക്കേസ്: ചോദ്യംചെയ്യലിന് എത്താതെ ടിന അംബാനി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ക​ള്ള​പ്പ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ റി​ല​യ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ് മേ​ധാ​വി അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ ടി​ന അം​ബാ​നി ര​ണ്ടാം​ത​വ​ണ​യും എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ന് ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ല. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10ന് ​ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ന്നും ഇ​വ​ർ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വീ​ണ്ടും നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​ത്. മ​ൻ​ഹാ​ട്ട​നി​ൽ ആ​ഢം​ബ​ര​ക്കെ​ട്ടി​ടം വാ​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ടി​ന​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    റി​ല​യ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​സി​ൽ അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി​യോ​ട് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലും അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Enforcement DirectorateDigital Arrest
    News Summary - ED seizes Rs 1.76 crore stolen through digital arrest
    Similar News
    Next Story
    X