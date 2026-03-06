Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightറിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 6 March 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 1:02 PM IST

    റിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    റിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്. കമ്പനിയുടെ മുബൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള 12ഓളം സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. 15 പേരടങ്ങുന്ന അന്വേഷണ സംഘമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.

    അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇതിനോടകം രണ്ട് തവണ അനിൽ അംബാനി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമായിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി നിർദേശ പ്രകരമാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെ എസ്.ഐ.ടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. നിലവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെ മൂന്ന് കേസുകളാണ് ഇ.ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anil ambaniMoney lauderingED raid
    News Summary - ED raids Reliance Power Limited
    Similar News
    Next Story
    X