ന്യൂഡൽഹി: പോപുലർ ഫ്രണ്ടിന്‍റെ 23 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മരവിപ്പിച്ചു. സന്നദ്ധ സംഘടനയായ റിഹാബ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന്റെ 10 അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 68,62,081 രൂപയാണ് അക്കൗണ്ടുകളിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഇ.ഡി അറിയിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന്‍റെ (പി.എം.എൽ.എ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് നടപടി.

ED has provisionally attached bank accounts of Popular Front of India and Rehab India Foundation having collective balance of Rs. 68,62,081 under PMLA, 2002.