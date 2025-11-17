Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 2:57 PM IST

    നേരിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ഇഡി; വെർച്വലായി ഹാജരാകാമെന്ന് അനിൽ അംബാനി

    ED summons,In-person appearance,Anil Ambani,Virtual attendance request, Investigation,അനിൽ അംബാനി,ഇഡി,ഫെമ
    മുംബൈ: ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച സമൻസിനെ തുടർന്ന്, റിലയൻസ് ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനി തിങ്കളാഴ്ച എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) മുന്നിൽ വെർച്വലായി ഹാജരാകാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു.ഇഡിക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ തീയതിയിലും സമയത്തും വെർച്വൽ ഹാജരാകുകയോ റെക്കോർഡുചെയ്‌ത വിഡിയോ പ്രസ്താവനയിലൂടെയോ തന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അംബാനി സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതായി 66 കാരനായ ബിസിനസുകാരന്റെ വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു

    ഫെമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമൻസ് വെള്ളിയാഴ്ച അനിൽ അംബാനി അവഗണിച്ചു, പകരം നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വെർച്വലായി പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. വെർച്വൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർഥന ഇഡി നിരസിച്ചു, നവംബർ 17 തിങ്കളാഴ്ച ഏജൻസിയുടെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനത്ത് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ റിലയൻസ് അനിൽ ധീരുഭായ് അംബാനി (എഡിഎ) ഗ്രൂപ് ചെയർമാനോട് രണ്ടാമത്തെ സമൻസിലൂടെ നിർദേശിച്ചു.

    ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വെർച്വലായി പങ്കെടുക്കാനുള്ള അംബാനിയുടെ അഭ്യർഥന ഇഡി നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത്. സഹകരിക്കാനും വെർച്വലായി ഹാജരാകാനും അംബാനി സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഏജൻസി നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു.

    പദ്ധതിയുടെ ചെലവുകൾ പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടിയെന്നും അധിക ഫണ്ട് സൂറത്ത് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഷെൽ കമ്പനികളുടെ ഒരു ശൃംഖല വഴി നിയമവിരുദ്ധമായി വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്നും ഒടുവിൽ ദുബൈയിലേക്ക് പണം കൈമാറിയെന്നും ഇഡി സംശയിക്കുന്നു. ഈ കമ്പനികൾക്ക് യഥാർത്ഥ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറവാണെന്നും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ഇവയെ ഉപയോഗിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിൽ, റിൻ‌ഫ്രയുടെയും അതിന്റെ കരാറുകാരുടെയും നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ ഇഡി പരിശോധിച്ചു.

    വിദേശനാണ്യ ലംഘനങ്ങളൊന്നും റിൻ‌ഫ്ര നിഷേധിച്ചു, ഇ‌പി‌സി കരാർ പൂർണ്ണമായും ആഭ്യന്തരമാണെന്നും 2022 വരെ നോൺ-എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അംബാനി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകാല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം, ഇത് 600 കോടി രൂപയിലധികം വരുന്ന ഹവാല ശൃംഖല കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

    ജയ്പുർ-റിംഗസ് ഹൈവേ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള 15 വർഷം പഴക്കമുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സമൻസ്, അതിൽ ഏകദേശം 100 കോടി രൂപ ഹവാല വഴി വിദേശത്തേക്ക് അനധികൃതമായി കൈമാറ്റം ചെയ്തതായി ഇഡി സംശയിക്കുന്നു. 2010 ൽ പ്രകാശ് ആസ്ഫാൽറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ടോൾ ഹൈവേസിന് (പാത്ത്) റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (റിൻഫ്ര) നൽകിയ ഹൈവേ പദ്ധതിക്കായി 2013 ൽ പൂർത്തിയായ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സംഭരണം, നിർമാണ (ഇപിസി) കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം.

    TAGS:anil ambanienforce directorateRelaince industries
    News Summary - ED asks for in-person appearance; Anil Ambani says he can appear virtually
