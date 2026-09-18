മമത പക്ഷത്തിന് 'ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ', വിമതർക്ക് 'എൻവലപ്പ്': തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും പുതിയ പേരും ചിഹ്നങ്ങളും അനുവദിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ

മമത പക്ഷത്തിന് 'ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ', വിമതർക്ക് 'എൻവലപ്പ്': തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും പുതിയ പേരും ചിഹ്നങ്ങളും അനുവദിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഒക്ടോബർ 6 നുള്ള നിർണായക ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും പുതിയ പേരുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങളും അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ. മമത ബാനർജി നയിക്കുന്ന പക്ഷത്തിന് 'മമത ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരും 'ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ' ചിഹ്നവുമാണ് അനുവദിച്ചത്. അരൂപ് റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത വിഭാഗത്തിന് 'ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരും 'എൻവലപ്പ്' ചിഹ്നവും നൽകി. ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മേഘാലയ, ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പദവി ലഭിക്കുമെന്നും കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേരായ 'ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്നതും പരമ്പരാഗത ചിഹ്നമായ 'പുല്ലും പൂക്കളും' ഉപയോഗിക്കുന്നതും വ്യാഴാഴ്ച കമീഷൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ വിലക്കിയിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാപരമായ ഉടമസ്ഥതയും നേതൃത്വ തർക്കവും സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീർപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഈ പേരോ ചിഹ്നമോ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. തുടർന്നാണ് നിർദ്ദിഷ്ട മൂന്ന് പേരുകളും സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ കമീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും വെള്ളിയാഴ്ച അന്തിമ വിജ്ഞാപനമിറക്കിയതും.
നന്ദിഗ്രാം, റെജിനഗർ എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഒക്ടോബർ 6-ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭവാനിപൂരിൽ മമത ബാനർജിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി നന്ദിഗ്രാം സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞതിനാലാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത്. രണ്ട് സീറ്റുകൾ ജയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആം ജനതാ ഉന്നയൻ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ ഹുമയൂൺ കബീർ രാജിവെച്ചതോടെയാണ് റെജിനഗറിൽ ഒഴിവുവന്നത്. നന്ദിഗ്രാമിൽ സഞ്ചീത പ്രധാനെയും, റെജിനഗറിൽ റബീഉൽ ആലം ചൗധരിയെയുമാണ് മമത ക്യാമ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒക്ടോബർ 6-ന് വോട്ടെടുപ്പും ഒക്ടോബർ 9-ന് വോട്ടെണ്ണലും നടക്കും. 'രാഷ്ട്രീയം ഒരു ശാശ്വത യുദ്ധമാണ്; ഓരോ നിമിഷവും മാറുന്ന മുൻഗണനകളുടെ പോരാട്ടമാണിത്' എന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജി പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് 'എക്സിൽ' കുറിച്ചു.
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