ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആഹ്വാനത്തിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ അസാധാരണ യോഗം; എസ്.ഐ.ആർ ഫോം ആറിൽ മാറ്റമില്ലtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിക്കായുള്ള മുറവിളിക്കിടെ നിർണായക യോഗം ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ. എസ്.ഐ.ആറിലെ പരാതികളും അംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ വിയോജിപ്പുകളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി.
വോട്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള ഫോം ആറ്, സാങ്കേതിക സംവിധാനമായ ECINET എന്നിവയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കും. ഐ.ടി സംവിധാനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചതായി കമീഷൻ അറിയിച്ചു. കമീഷൻ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയില്ലെന്നും തീവ്രവോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്താനുള്ള തീരുമാനം ഏകകണ്ഠമായിരുന്നുവെന്ന് കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഡൽഹിയിലെ എസ്.ഐ.ആർ തീയതി നീട്ടിയതായി കമീഷൻ അറിയിച്ചു. പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കമീഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചവർ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർക്ക് മുമ്പാകെ ഹിയറിങ്ങിനായി നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതില്ല. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഡൽഹിയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് വ്യാപകമായി പേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നെന്ന പരാതി കമീഷൻ ചർച്ച ചെയ്തു.
ഡൽഹിയിലെ എസ്.ഐ.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി ഒക്ടോബർ 30 വരെയാണ് കമീഷൻ നീട്ടിയത്. ഇവ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ 30 ആണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എസ്.ഐ.ആർ കാലാവധിയും നീട്ടി. പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവരുടെ വീടുകൾ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർ സന്ദർശിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ വോട്ടറുടെ രേഖകൾ ശേഖരിച്ച് ECINETൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. തുടർന്ന് വോട്ടറുടെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർ തീരുമാനമെടുക്കും.
ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലാതെ വോട്ടർമാരെ ഓഫിസിലേക്ക് ഹിയറിങ്ങിനായി വിളിപ്പിക്കില്ല. ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർ തീരുമാനിക്കുന്ന അപൂർവ കേസുകളിൽ (കഴിയുന്നതും ഓൺലൈനായി) ഹിയറിങ് നടത്തും. ആവശ്യമെങ്കിൽ വോട്ടർക്ക് പകരം കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മുതിർന്ന അംഗത്തെ ഹിയറിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്താം. ഓൺലൈൻ ഹിയറിങ് സൗകര്യങ്ങൾ വിപൂലീകരിക്കുമെന്നും കമീഷൻ അറിയിച്ചു. നൈറ്റ് ഷെൽട്ടറുകളിൽ കഴിയുന്നവർ, തൊഴിലാളികൾ, ദരിദ്രർ, ഭവനരഹിതർ തുടങ്ങിയവർക്കായി ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാർ ആവശ്യത്തിന് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യണം.
എസ്.ഐ.ആറിന് ഒപ്പമുള്ള ഫോം ആറിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. എസ്.ഐ.ആർ ഇല്ലാത്ത കാലയളവിൽ, പഴയ ഫോമുകൾ (1960 ലെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ) ഉപയോഗിക്കുമെന്നും കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
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