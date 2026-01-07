Begin typing your search above and press return to search.
    അമ്മയുടെ പ്രായവുമായി 15 വർഷത്തെ മാത്രം വ്യത്യാസം, വ്യക്തത വേണം'; അമർത്യ സെന്നിനും എസ്.ഐ.ആർ നോട്ടീസ്

    അ​മ​ർ​ത്യ സെൻ

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: ലോ​ക​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യ​ശ​സ്സ് വാ​നോ​ള​മു​യ​ർ​ത്തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നൊ​ബേ​ൽ ജേ​താ​വ് അ​മ​ർ​ത്യ സെ​ന്നി​നും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ്. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള അ​മ​ർ​ത്യ സെ​ന്നി​ന്റെ, ബോ​ലാ​പു​രി​ലെ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​നി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മി​ൽ ന​ൽ​കി​യ അ​മ​ർ​ത്യ സെ​ന്നി​ന്റെ​യും അ​മ്മ​യു​ടെ​യും വ​യ​സ്സി​ൽ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ്യ​ത്യാ​സം മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത തേ​ടാ​നാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​തെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​മീ​ഷ​ന്റെ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ​യും ബം​ഗാ​ളി വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​വാ​യ ആ​ൾ​ക്കു​പോ​ലും ഹി​യ​റി​ങ് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തൃ​ണ​മൂ​ൽ നേ​താ​വ് അ​ഭി​ഷേ​ക് ബാ​ന​ർ​ജി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ബംഗാളിൽ വീണ്ടും ബി.എൽ.ഒ മരിച്ചു

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) മ​രി​ച്ചു. അ​മി​ത ജോ​ലി ഭാ​രം മൂ​ല​മു​ള്ള മാ​ന​സി​ക-​ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ര​ണ​മെ​ന്ന് കു​ടും​ബം ആ​രോ​പി​ച്ചു. മാ​ൾ​ഡ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ബ​സാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ 163ാം ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സം​​പ്രീ​ത ചൗ​ധ​രി സ​ന്യാ​ൽ ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    പ​കൂ​ർ​ത്ത​ല സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സം​പ്രീ​ത ഇ​ന്റ​ർ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ചൈ​ൽ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സ​ർ​വി​സ് (ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ്) ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ജോ​ലി​ക്കൊ​പ്പം ബി.​എ​ൽ.​ഒ എ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ദൗ​ത്യം കൂ​ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​വും ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സം​പ്രീ​ത​യെ​ന്ന് ഭ​ർ​ത്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​യാ​യ ഭാ​ര്യ​യോ​ട് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ജോ​ലി​ഭാ​രം മൂ​ലം അ​തി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും അ​താ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​മാ​യ​തെ​ന്നും ഭ​ർ​ത്താ​വ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. ബം​ഗാ​ളി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ദൗ​ത്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം മ​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​ണ് സം​പ്രീ​ത സ​ന്യാ​ൽ.

