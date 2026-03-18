    Posted On
    date_range 18 March 2026 11:31 PM IST
    Updated On
    date_range 18 March 2026 11:31 PM IST

    തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇളക്കിപ്രതിഷ്ഠ; ബം​ഗാ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഇ​ള​ക്കി​പ്ര​തി​ഷ്ഠ. 13 ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ്- ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യും അ​ഞ്ച് ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലാ​യി (ഡി.​ഐ.​ജി) നി​യ​മി​ച്ചു.

    ജി​തി​ൻ യാ​ദ​വ് (കൂ​ച്ച് ബെ​ഹാ​ർ), സ​ന്ദീ​പ് ഘോ​ഷ് (ജ​ൽ​പൈ​ഗു​രി), വി​വേ​ക് ​​കു​മാ​ർ (ഉ​ത്ത​ർ ദി​നാ​ജ്പൂ​ർ), രാ​ജ​ൻ​വീ​ർ സി​ങ് ക​പൂ​ർ (മാ​ൽ​ഡ), ആ​ർ. അ​ർ​ജു​ൻ (മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദ്) എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ്- ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു.

    സ്മി​ത പാ​ണ്ഡെ​യെ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യും കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത നോ​ർ​ത്തി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യും നി​യ​മി​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ 294 അം​ഗ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ഏ​പ്രി​ൽ 23നും 29​നും ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. മേ​യ് നാ​ലി​നാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ.

    TAGS:Election CommissionWest Bengalpolice officersIndia News
    News Summary - EC continues to transfer top officials of West Bengal
