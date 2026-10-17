ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഭൂചലനം: ഷിംലയിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഭൂചലനം: ഷിംലയിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പംtext_fields
ഷിംല: ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംല ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം 4:36:27-നാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഷിംല ജില്ലയിലെ റോഹ്റുവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 24 കിലോമീറ്റർ അകലെ അക്ഷാംശം 31.298° വടക്കും രേഖാംശം 77.529° കിഴക്കുമായാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇല്ല; നിരീക്ഷണം തുടരുന്നു
പുലർച്ചെ ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഇതുവരെ ആളപായമോ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗം സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി വരികയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടർ ഭൂചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ ആറിന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിൽ 4.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ വീണ്ടും ഭൂചലനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ, യുറേഷ്യൻ ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ ഹിമാലയൻ ബെൽറ്റ് ഭൂകമ്പ സാധ്യതയേറിയ സജീവ മേഖലയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
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