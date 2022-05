കുറ്റവാളികൾക്ക് നേരത്തെയുള്ള മോചനം കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സംസ്ഥാനത്തെ നയമനുസരിച്ച് -സുപ്രീംകോടതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ നേ​ര​ത്തെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ന​യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. വി​ചാ​ര​ണ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തെ ന​യ​മ​ല്ല നോ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ അ​ജ​യ് ര​സ്തോ​ഗി, വി​ക്രം നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ത​ന്നെ നേ​ര​ത്തെ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി. ത​നി​ക്കെ​തി​​രാ​യ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ന്ന ന​യ പ്ര​കാ​രം ഇ​തി​ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​യു​ടെ വാ​ദം. കേ​സി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വി​ചാ​ര​ണ 2004ൽ ​സു​പ്രീം കോ​ട​തി മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് ​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Early release of offenders is in accordance with the policy of the state in which the crime was committed -Supreme Court