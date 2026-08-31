വിബി ജി റാം ജി; തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇളവുമായി കേന്ദ്രം, ഇ-കെവൈസി നിർബന്ധമല്ല

വിബി ജി റാം ജി; തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇളവുമായി കേന്ദ്രം, ഇ-കെവൈസി നിർബന്ധമല്ലtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പകരമായി കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ‘വിബി- ജി റാം ജി’ പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഇ-കെ.വൈ.സി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത 57 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾക്ക് അത് നിർബന്ധമാക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇ-കെ.വൈ.സി പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിലും തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനോ അത് ലഭിക്കുന്നതിനോ തടസ്സമില്ലെന്ന് ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇ-കെ.വൈ.സി പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈകുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക ഇളവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ആകെ 10.84 കോടി സജീവ തൊഴിലാളികളിൽ 95 ശതമാനം (10.27 കോടി) ഇതിനകം ഇ-കെ.വൈ.സി പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിവരുന്ന 57 ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ ഇളവ്. 30 സെക്കൻഡിൽ താഴെ മാത്രം സമയമെടുക്കുന്ന വളരെ ലളിതമായ പ്രക്രിയയാണ് ഇ-കെ.വൈ.സിയെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഇ.കെ.വൈ.സി സംവിധാനത്തിലെ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ജൂലൈയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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