ഡൽഹി സർവകലാശാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒഴുക്കിയത് കോടികൾ; ആഡംബര കാറുകളിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തി, രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിജെപി

ഡൽഹി സർവകലാശാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒഴുക്കിയത് കോടികൾ; ആഡംബര കാറുകളിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തി, രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിജെപിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സർവകലാശാല വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർ.എസ്.എസിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ.ബി.വി.പി കോടികൾ ഒഴുക്കിയെന്ന് കോക്രോച് ജനതാ പാർട്ടി. പണത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നയിച്ചതെന്നും പ്രചാരണത്തിനായി കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന റോൾസ് റോയ്സ്, ഓഡി, ബി.എം.ഡബ്ല്യു തുടങ്ങിയ ആഡംബര കാറുകളിൽ എത്തിയെന്നും സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ ആരോപിച്ചു.
ഡൽഹി സർവകലാശാല വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പണത്തിന്റെ സ്വാധീനമായിരുന്നു കൂടുതലെന്നും അഭിജീത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 19ന് നടന്ന സർവകലാശാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ.ബി.വി.പി നാല് കേന്ദ്ര പാനൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നിലും വിജയിച്ചിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനങ്ങളാണ് എ.ബി.വി.പി നേടിയത്.
പണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ചു. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രചാരണത്തിനായി എത്തുന്നവർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന റോൾസ് റോയ്സിലും ഓഡിയിലും ബി.എം.ഡബ്ല്യൂവിലുമാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ അവിടെ പണം ഒഴുക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര ഹിന്ദി വിശ്വവിദ്യാലയ വൈസ് ചാൻസലറായി കുമുദ് ശർമ്മ ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്ന്നു. പിന്നാലെ വി.സി ചുമതലയേറ്റ ഉടനെ 50ൽ അധികം വിദ്യാര്ഥികൾക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. എ.ബി.വി.പി എതിർക്കുമ്പോഴോ ഗേറ്റ് പൂട്ടുമ്പോഴോ അവർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആർ.എസ്.എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ എതിർക്കുന്ന ദലിത്, ആദിവാസി വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നു. സർവകലാശാലകളെ ആർ.എസ്.എസിന്റെ ശാഖയാക്കാനുള്ള നീക്കമാണിത്. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും അഭിജീത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു.
‘അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ എം.പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ വിവേക് ഭീമൻവാർ രാജിവെക്കണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര പബ്ലിക് സർവീസ് കമീഷൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ദിവസങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിനായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭീമൻവാർ രാജിവെക്കുന്നതുവരെ പരീക്ഷകൾ സുതാര്യമായി നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?’ -അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. എം.പി.എസ്.സി ഉദ്യോഗാർഥികളുമായി ചേർന്ന് സി.ജെ.പി ഉടൻ തന്നെ ‘ഭീമൻവാർ രാജി’ എന്ന ഓൺലൈൻ കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും അഭിജീത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു.
ദര്ഭ മേഖലയിൽ ആദിവാസി ആശ്രമം സ്കൂളുകളിൽ സന്ദര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഗഡ്ചരോളിൽ അടുത്തിടെ മൂന്ന് വിദ്യാര്ഥികൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവവും ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വിദ്യാർഥികൾക്ക് കിടക്കകൾ നൽകുന്നില്ല. അവർ ഇപ്പോഴും നിലത്ത് ഉറങ്ങുകയാണ്. പെൺകുട്ടികൾ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് കുളിക്കേണ്ടി വന്നു, ആൺകുട്ടികളുടെ കുളിമുറിക്ക് മേൽക്കൂരയോ വാതിലുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവ മൃഗങ്ങളാണോയെന്നും അഭിജീത് ദീപ്കെ ചോദിച്ചു. വിദ്യാര്ഥികൾക്ക് മാന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തവര് എന്തിനാണ് അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പേരും ചിഹ്നവും മരവിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ നടപടിയെയും അഭിജീത് ദിപ്കെ പരിഹസിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഭരണകക്ഷിയായ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേരണമെന്നും എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും പിരിച്ചുവിടണമെന്നും അവരുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കണമെന്നും അഭിജീത് ദീപ്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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