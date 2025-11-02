Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightദുലാർ ചന്ദിന്റെ കൊല:...
    India
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:59 PM IST

    ദുലാർ ചന്ദിന്റെ കൊല: ജെ.ഡി.യു സ്ഥാനാർഥി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Anant nag
    cancel
    Listen to this Article

    പ​ട്ന: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ ജ​ൻ​സു​രാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ദു​ലാ​ർ ച​ന്ദ് യാ​ദ​വ് ​കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും ജെ.​ഡി.​യു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ അ​ന​ന്ത് സി​ങ്ങ​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ബാ​റ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് അ​ന​ന്ത് സി​ങ്ങി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മ​ണി​ക​ണ്ഠ് താ​ക്കൂ​ർ, ര​ൺ​ജീ​ത് റാം ​എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ മ​റ്റ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ദു​ലാ​ർ ച​ന്ദും അ​ന​ന്ത് സി​ങ്ങി​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ നേ​ര​​ത്തേ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ട്ന​യി​ലെ മൊ​കാ​മ​യി​ൽ ജ​ൻ​സു​രാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പി​യൂ​ഷ് പ്രി​യ​ർ​ഷി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ദു​ലാ​ർ ച​ന്ദ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള വ​സ്തു ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​നും ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ത്തി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ല​മാ​ണ് ദു​ലാ​ർ ച​ന്ദ് മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും സം​ഭ​വം കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bihar Election 2025
    News Summary - Dular Chand's murder: JDU candidate arrested
    Similar News
    Next Story
    X