    date_range 2 Nov 2025 8:03 AM IST
    date_range 2 Nov 2025 8:03 AM IST

    ദുലർ ചാന്ദ് യാദവിന്റെ മരണം വെടിയേറ്റല്ല

    ദുലർ ചാന്ദ് യാദവിന്റെ മരണം വെടിയേറ്റല്ല
    പ​ട്ന: പ്ര​​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന്റെ ജ​ൻ സു​രാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ മ​രി​ച്ച മു​ൻ അ​ധോ​ലോ​ക നേ​താ​വ് ദു​ല​ർ ചാ​ന്ദ് യാ​ദ​വി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്ത്. ഉ​റ​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​കൊ​ണ്ടേ​റ്റ പ്ര​ഹ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ആ​​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ചാ​ണ് മ​ര​ണം. പാ​ദ​ത്തി​നാ​ണ് ​വെ​ടി​യേ​റ്റ​ത്. ഇ​ത് മ​ര​ണ കാ​ര​ണ​മ​ല്ലെ​ന്ന് റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ജോ​ലി​യി​ൽ അ​ലം​ഭാ​വം കാ​ണി​ച്ചെ​ന്ന കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി ​ണ്ടു ​പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​​രെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    News Summary - Dular Chand Yadav's death was not due to gunshots
