    date_range 14 Oct 2025 8:17 PM IST
    date_range 14 Oct 2025 8:37 PM IST

    ബി.ആർ ഷെട്ടിക്കെതിരെ ദുബൈ കോടതി; എസ്​.ബി.ഐക്ക്​ 382 കോടി രൂപ നൽകണം

    ഷെട്ടിയുടെ മൊഴികൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കള്ളങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയെന്ന് കോടതി
    ബി.ആർ ഷെട്ടിക്കെതിരെ ദുബൈ കോടതി; എസ്​.ബി.ഐക്ക്​ 382 കോടി രൂപ നൽകണം
    ദുബൈ: വായ്പ തട്ടിപ്പ്​ കേസിൽ എൻ.എം.സി ഹെൽത്ത്​കെയർ ​ഗ്രൂപ്പ്​ സ്ഥാപകനും കർണാടക സ്വദേശിയുമായ ബി.ആർ ഷെട്ടിക്കെതിരെ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച്​​ ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്‍റർ (ഡി.ഐ.എഫ്​.സി) കോടതി.

    കേസിൽ 45.99 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏക​ദേശം 382 കോടി രൂപ) സ്​റ്റേറ്റ്​ ബാങ്ക്​ ഓഫ്​ ഇന്ത്യക്ക്​ (എസ്​.ബി.ഐ) നൽകണമെന്നാണ്​ കോടതി വിധി. 50 ദശലക്ഷം ഡോളർ വായ്പ നേടുന്നതിനായി ഗ്യാരണ്ടി ഒപ്പിട്ടത്​ സംബന്ധിച്ച്​ ഷെട്ടി കോടതിയിൽ കള്ളം ആവർത്തിക്കുകയാണെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്​​ ജസ്റ്റിസ്​ ആൻഡ്രു മോറൻ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​​. ഒക്​ടോബർ എട്ടിന്​ നടന്ന വിധി പകർപ്പ്​ ഡി.ഐ.എഫ്​.സി കോടതിയുടെ വെബ്​സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​​. കേസിൽ ​ ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്​റ്റംബർ 29നായിരുന്നു വിചാരണ. ഇതിൽ ഷെട്ടിയുടെ മൊഴികൾ ‘വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കള്ളങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര’യാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മൊഴി പരസ്പര വിരുദ്ധവും അസംബന്ധവുമാണെന്നും ജസ്റ്റി മോറൻ വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    2018 ഡിസംബറിൽ എൻ.എം.സി ഹെൽത്ത്​ കെയറിന്​ എസ്​.ബി.ഐ നൽകിയ 50 ദശലക്ഷം ഡോളർ വായ്പക്ക്​ ഷെട്ടി വ്യക്​തിഗത ഗ്യാരണ്ടി​ ഒപ്പിട്ട്​ നൽകിയിരുന്നോ എന്നായിരുന്നു കോടതി പരിശോധിച്ചത്​. വ്യക്​തിഗത ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഒപ്പിട്ടുവെന്നത്​ വ്യാജമാണെന്നും അതിന്​ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ബാങ്ക്​ സി.ഇ.ഒയെ താൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഷെട്ടിയു​ടെ വാദം. തന്‍റെ ഒപ്പ്​ വ്യാജമായി നിർമിച്ചതാണെന്നും അതിന്‍റെ ദുരിതമാണ്​ താൻ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും ഷെട്ടി വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ഷെട്ടി ഗ്യാരണ്ടി ഒപ്പിട്ടതിനെ സാധൂരിക്കുന്ന ശക്​തമായ സാക്ഷിമൊഴികൾ, യോഗ വിവരങ്ങൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, സ്വന്തം ​ഇ-മെയിൽ വിലാസം എന്നിവ​ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖാപരമായ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായി ജസ്റ്റിസ്​ മോറൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ ഗ്യാരണ്ടി ഒപ്പിടുന്നതിനായി 2018 ഡിസംബർ 25ന്​ എൻ.എം.സിയുടെ അബൂദബി ഓഫിസിലേക്ക്​ യാത്ര ചെയ്തതായി ബാങ്ക്​ സി.ഇ.ഒ ആനന്ദ്​ ഷിനോയ്​ മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എൻ.എം.സി ഓഫിസിൽ ഷെട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രഫുകളും ഇദ്ദേഹം ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.

    അതേസമയം, കോടതി വിധി വന്ന തീയതി വരെ പലിശ ഉൾപ്പെടെ 45.99 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ഷെട്ടി എസ്​.ബി.ഐക്ക്​ നൽകണ്ടേത്​. പണം പൂർണമായും നൽകുന്നത്​ വരെ​ പ്രതിവർഷം ഒമ്പത്​ ശതമാനം പലി​ശ ഈടാക്കാമെന്നും കോടതി രേഖകൾ വ്യക്​തമാക്കുന്നു.

    TAGS:SBIuae courtBR ShettyNMC Health chairman
    News Summary - Dubai court asks businessman BR Shetty to pay Rs 382 crore to SBI
