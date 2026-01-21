Begin typing your search above and press return to search.
    ഡ്ര​ഡ്ജ​ർ അ​ഴി​മ​തി കേ​സ്; തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് 25,000 രൂ​പ പി​ഴ​യി​ട്ട് സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി

    ഡ്ര​ഡ്ജ​ർ അ​ഴി​മ​തി കേ​സ്; തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് 25,000 രൂ​പ പി​ഴ​യി​ട്ട് സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സി​നെ​തി​രാ​യ ഡ്ര​ഡ്ജ​ർ അ​ഴി​മ​തി കേ​സി​ൽ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് 25,000 രൂ​പ പി​ഴ​യി​ട്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. തെ​റ്റാ​യ വി​വ​രം ന​ൽ​കി കോ​ട​തി​യെ വി​ഡ്ഢി​യാ​ക്കാ​നാ​ണോ ശ്ര​മ​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ രാ​ജേ​ഷ് ബി​ൻ​ഡാ​ൽ, വി​ജ​യ് ബി​ഷ്‌​ണോ​യി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, കേ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​ൽ പോ​കേ​ണ്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ന​വം​ബ​റി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​സി​ൽ ​​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഇ​തു​വ​രെ പ​ട്ടി​ക കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​സ്.​വി. രാ​ജു അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ സീ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ വ​സ്തു​ത അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​സ്.​വി. രാ​ജു, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത് തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​മാ​ണെ​ന്നും നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യ ചെ​റി​യ തെ​റ്റ് ക്ഷ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, തെ​റ്റാ​യി ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ആ​രാ​ഞ്ഞ കോ​ട​തി 25,000 രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് തു​റ​മു​ഖ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി​രി​ക്കെ നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ് ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഡ്ര​ഡ്ജ​ര്‍ വാ​ങ്ങി​യ​തി​ല്‍ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ന്നെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ 2019ലാ​ണ് വി​ജി​ല​ന്‍സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    News Summary - Dredger scam case; Supreme Court fines Centre Rs 25,000 for misleading
