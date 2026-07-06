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    India
    Posted On
    date_range 6 July 2026 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 9:31 AM IST

    മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒഡീഷയിൽ 20 ലക്ഷം പേരെയും മണിപ്പൂരിൽ 1.58 ലക്ഷം പേരെയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

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    ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 'സ്പെഷ്യൽ ഇന്‍റൻസീവ് റിവിഷൻ' (എസ്.ഐ.ആർ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. ഈ നടപടി പ്രകാരം വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറവുണ്ടായത് ഒഡീഷയിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം 3.33 കോടി വോട്ടർമാരിൽ നിന്ന് 20.1 ലക്ഷം പേരെയാണ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മണിപ്പൂർ. അവിടെ ആകെയുള്ള 20.9 ലക്ഷം വോട്ടർമാരിൽ 1,58,677 പേരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. സിക്കിമിലും സമാനമായ രീതിയിൽ 37,724 വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കി.

    കഴിഞ്ഞ മെയ് 30-നാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ഘട്ടം ആരംഭിച്ചത്. നിലവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കരട് പട്ടിക അന്തിമമല്ല. ജൂലൈ 5 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 4 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വോട്ടർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കാം. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് 'ഫോം 6' ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കാനും തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ പേരുകൾക്കെതിരെ പരാതി ഉന്നയിക്കാനും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം. ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ ഈ അപേക്ഷകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വാദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 6-ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

    ഈ നടപടി ഒഡീഷയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 വർഷം ഭരിച്ച ബിജു ജനതാദൾ, വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടി അനുപാതമില്ലാത്തതാണെന്നും 20 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ ഒഴിവാക്കിയതിന് പുറമെ ഏകദേശം 7 ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെയും ഇരട്ടിപ്പുള്ളവരുമായ വോട്ടർമാരെ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്നും അനധികൃതമായി വിദേശ പൗരന്മാർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും ബി.ജെ.പി വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    മണിപ്പൂർ, സിക്കിം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് പരാതികൾ പരിഗണിക്കാതെ ആരുടെയും പേര് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യില്ലെന്നും ഓരോരുത്തർക്കും വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയ ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കൂ എന്നും ഉറപ്പുനൽകുന്നു. തെറ്റായി പേരുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തീർച്ചയായും പരാതി നൽകി പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാവുന്നതാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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    TAGS:Election Newsvoter listControversyElection Commission of IndiaVoter RegistrationSIR
    News Summary - Draft rolls published for 3 states
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