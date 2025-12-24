Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right'സാന്‍റയുടെ വേഷം...
    India
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 3:17 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 3:17 PM IST

    'സാന്‍റയുടെ വേഷം ധരിക്കാൻ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കരുത്'; രാജസ്ഥാനിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ നിർദേശം

    text_fields
    bookmark_border
    Symbolic image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ജയ്പൂർ: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ കുട്ടികളെ സാന്‍റയുടെ വേഷം ധരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കരുതെന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാനഗർ വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്മെന്‍റ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാതി ലഭിച്ചാൽ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് 22ന് അഡീഷണൽ ജില്ലാ വിദ്യഭ്യാസ ഓഫിസർ അശോക് വദ്വ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മർദ്ദം നൽകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

    രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ തടസമില്ല. എന്നാൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ നിർബന്ധിക്കുകയോ രക്ഷിതാക്കൾക്കുമേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയോ ചെയ്താൽ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്‍റായിരിക്കും ഉത്തരവാദിയെന്നും അശോക് വദ്വ പറഞ്ഞു. ഡിസംബർ 25 വീർ ബലി ദിവസ് ആയികൂടി ആചരിക്കുന്നതിനാൽ ആഘോഷങ്ങളിൽ സ്കൂളികൾ സമതുലിത പാലിക്കണമെന്നും ഓഫീസർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rajasthansanta clauschristmas celebrationLatest News
    News Summary - Don't force children to dress up as Santa; Rajasthan schools told
    Similar News
    Next Story
    X