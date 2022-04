cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: തന്നെ രാഷ്​​ട്രപതിയാക്കി ഉത്തർ​പ്രദേശിൽ ഭരണത്തിലെത്താമെന്ന മോഹം സമാജ്​വാദി പാർട്ടി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്​ നല്ലതെന്ന്​ മായാവതി. തനിക്ക്​ രാഷ്​​ട്രപതിയാകേണ്ട. വീണ്ടും ഉത്തർപ്രദേശ്​ മുഖ്യമന്ത്രിയോ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആയാൽ മതിയെന്നും മായാവതി വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് മറിച്ചുകൊടുത്തതിന് പ്രത്യുപകാരമായി ബി.ജെ.പി രാഷ്ട്രപതിയാക്കുമോ എന്ന്​ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മായാവതി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ്​ യാദവ്​ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് മായാവതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതിനിടെ, മായാവതിയുടെ അടുത്ത സഹായിയും ബ്രാഹ്​മണ സമുദായ നേതാവുമായ ബി.എസ്​.പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സതീഷ്​ ചന്ദ്ര മിശ്ര പാർട്ടിയുടെ ഏക എം.എൽ.എ ശങ്കർ സിങ്ങുമൊത്ത്​ ഉത്തർപ്രദേശ്​ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിറകെയാണ് അവർ വാർത്തസമ്മേളനം വിളിച്ചത്.

താനൊരിക്കലും രാഷ്ട്രപതി പദം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല. സുഖപ്രദമായ ജീവിതത്തിന്​ പകരം പോരാട്ട ജീവിതമാണ്​ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതു​ കൊണ്ട്​ വീണ്ടും ഉത്തർപ്രദേശ്​ മുഖ്യമന്ത്രി ആകുകയോ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുകയോ ആണ്​ സ്വപ്നം. മുസ്​ലിംകൾക്കെതിരായ എല്ലാ അതിക്രമങ്ങൾക്കും കാരണം സമാജ്​വാദി പാർട്ടിയാണെന്നും മായാവതി ആരോപിച്ചു. ​ തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ സ്മാരകങ്ങൾ എസ്​.പിയുടെയും ബി.ജെ.​പിയുടെയും ഭരണകാലത്ത്​ അവഗണിച്ചതിനെതിരെ​ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്‍റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനാണ്​ സതീഷ്​ ചന്ദ്ര മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതെന്നും മായാവതി പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Don't be president; Mayawati is enough to be the Chief Minister or the Prime Minister