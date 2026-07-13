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    India
    Posted On
    date_range 13 July 2026 9:36 PM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 9:36 PM IST

    ബദരിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: ക്ഷേത്രസമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ; ലക്ഷ്യം വെച്ചത് പണവും സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും

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    ബദരിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: ക്ഷേത്രസമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ; ലക്ഷ്യം വെച്ചത് പണവും സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും
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    ഡെറാഡൂൺ: ബദരിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്കവഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പണവും സ്വർണ്ണ-വെള്ളി നാണയങ്ങളും തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ക്ഷേത്രസമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിലായി. ബദരിനാഥ്-കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്റെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രമോദ് നൗട്ടിയാലിനെയാണ് ചമോലി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ രണ്ടിന് നടന്ന കാണിക്ക എണ്ണലിനിടെ വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ക്ഷേത്രസമിതി വകുപ്പുതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം ഓഫീസർ ഇൻ-ചാർജ് യുധ്വീർ പുഷ്പവാൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബദരിനാഥ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

    ക്ഷേത്രത്തിലെ എണ്ണൽ മുറിയിൽ നിന്ന് 500 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ, സ്വർണ്ണ-വെള്ളി നാണയങ്ങൾ, ഒരു ശാലിഗ്രാം, കുങ്കുമപ്പൂവ് എന്നിവ ഇയാൾ മോഷ്ടിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. മൊബൈൽ ഫോണിനടിയിലും പോക്കറ്റിലും ഒളിപ്പിച്ചാണ് പ്രതി കാണിക്ക വസ്തുക്കൾ കടത്തിയത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സി.സി.ടിവിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സമിതി ഇയാളെ നേരത്തെ സർവ്വീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അറസ്റ്റിനെതിരെ നൗട്ടിയാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നിയമനടപടികൾ തുടരുകയാണ്.

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    TAGS:BadrinathTemple CommitteeDonation Scam
    News Summary - Donation fraud at Badrinath Temple: Temple committee official arrested; targeted cash and gold coins
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