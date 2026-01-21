Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    21 Jan 2026 8:42 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 8:42 AM IST

    ഇ.ഡിക്ക് റിട്ട് ഹരജി ഫയൽ ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടോ? സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിക്കും

    ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധിക്കെതിരെ കേ​ര​ള​വും ത​മി​ഴ്നാ​ടും ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി
    ഇ.ഡിക്ക് റിട്ട് ഹരജി ഫയൽ ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടോ? സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിക്കും
    ന്യൂഡൽഹി: കേ​ന്ദ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‍മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റി​ന് (ഇ.​ഡി) ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ.​ഡി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി കേ​ര​ള, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ദീ​പ​ങ്ക​ർ ദ​ത്ത, സ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര ശ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന 226ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഇ.​ഡി​ക്ക് റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നു​ള്ള കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ് കേ​ര​ള, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ അ​പ്പീ​ലു​മാ​യി സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കാ​ൻ വ്യ​ക്തി​ക്കു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ദം.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഖ​ന​ന കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഇ.​ഡി റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി സ​മാ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ.​ഡി​ക്ക് ധൈ​ര്യം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​കെ. മോ​ഹ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ് ഇ.​ഡി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്. 226ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ പ്ര​കാ​രം ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം ഹൈ​കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ, സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് കോ​ൺ​സ​ൽ സി.​കെ. ശ​ശി, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക മീ​ന കെ. ​പൗ​ലോ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്.

