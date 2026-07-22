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    India
    Posted On
    date_range 22 July 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 9:49 AM IST

    ട്രെയിനി ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം; ശരീരത്തിൽ വിഷാംശമില്ലെന്ന് ഡോക്ടറുടെ സുപ്രധാന റിപ്പോർട്ട്

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    ഹൈദരാബാദ്: സർദാർ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേൽ നാഷണൽ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ സഹപ്രവർത്തകയായ വനിതാ പ്രൊബേഷണറി ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന കേസിൽ പ്രതിയായ ട്രെയിനി ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എം. ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിയുടെ ആത്മഹത്യാശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വിഷമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.

    ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ച ജയന്തി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ രവിശങ്കർ റെഡ്ഡി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയാണ് ഈ കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തപരിശോധനാ ഫലങ്ങളിൽ വിഷാംശത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും, അനുവദനീയമായ അളവിൽ കൂടുതൽ മദ്യം ഉള്ളിൽ ചെന്നതും കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നതുമാണ് ബോധക്ഷയത്തിന് കാരണമായതെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ തൃപ്തികരമാണ്.

    ബോധം തിരിച്ചുകിട്ടിയ ശേഷം ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി താൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാരോട് വെളിപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് അറ്റാപ്പൂർ പൊലീസ് ഒരു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തു. താനും പരാതിക്കാരിയായ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അവരുടെ വിവാഹശേഷവും ബന്ധം തുടരാൻ അവർ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും കുറിപ്പിൽ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്നതിനാൽ ഇങ്ങനെയൊരു കുറിപ്പ് എഴുതിയ കാര്യം ഓർമ്മയില്ലെന്നാണ് ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കിയത്. പൊലീസ് കേസിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:HyderabadpoisonIPS officerSexual Harassment Allegation
    News Summary - Doctors rule out poison in trainee IPS officer’s suicide attempt case
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