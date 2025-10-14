വിഷാംശം കലർന്ന കഫ് സിറപ്പ് നിർദേശിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർക്ക് 10 ശതമാനം കമീഷൻ

വിഷാംശം കലർന്ന കഫ് സിറപ്പ് നിർദേശിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർക്ക് 10 ശതമാനം കമീഷൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കഫ് സിറപ്പ് വിവാദത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് ഒരു പ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി. ചിന്ദ്വാര ജില്ലയിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് സിറപ്പ് നിർദേശിക്കുന്നതിന് പത്തുശതമാനം കമീഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു.പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഡോ. പ്രവീൺ സോണി ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൽനിന്ന് പത്തുശതമാനം കമീഷൻ വാങ്ങിയിരുന്നു. കമീഷൻ നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് തുടർന്നും നിർദേശിച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ച തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടി ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവന്നത്. അതേസമയം, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കമ്പനിയുടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി.കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്ന അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഗൗതം കുമാർ ഗുർജാർ ഡോ. സോണിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഡോക്ടർ കഫ് സിറപ്പ് നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ 2023 ഡിസംബർ 18 ലെ സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം നാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫിക്സഡ്-ഡോസ് കോമ്പിനേഷൻ (എഫ്ഡിസി) മരുന്നുകൾ നിർദേശിക്കരുതെന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമായി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, ഡോ. സോണി അതേ സിറപ്പ് കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് തുടരുകയായിരുന്നു.
പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ, ഡോ. സോണിക്ക് കമ്പനി പത്തുശതമാനം കമീഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു. ഡോ. സോണി ഈ ആരോപണങ്ങൾ കോടതിയിൽ നിഷേധിച്ചു. ഡോ. സോണി ഒരു സർക്കാർ ഡോക്ടറാണെന്നും ചികിത്സയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്നുകൾ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പവൻ കുമാർ ശുക്ല പ്രസ്താവിച്ചു.
ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്റെ ഉടമയായ രംഗനാഥനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായി ഒരു മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്തലേഖകരോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യും. കഫ് സിറപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സിഎജി റിപ്പോർട്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് പുറത്തുവന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
