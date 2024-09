ചെരുപ്പ് അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു

അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്ത് ഭാവ്നഗറിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ക്രൂരമർദനം. രോഗിക്കൊപ്പം അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ കയറിയ ബന്ധുക്കളായ മൂന്നു യുവാക്കളോട് ഡോക്ടർ ചെരുപ്പ് അഴിച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആക്രമണ കാരണം. സംഭവത്തിൽ മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിലായി.

Young Doctor assaulted at Sihor hospital in #Bhavnagar district;



Altercation erupts over removing shoes.

A verbal altercation turned violent when relatives of a female patient were instructed to remove their footwear before entering the emergency ward."#MedTwitter @JPNadda pic.twitter.com/b91PU6eECD