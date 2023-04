1000 യു.പി.എസ്.സി വേക്കൻസികൾക്കായി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 10 ലക്ഷംപേർ; യുവാക്കൾക്കായി ഒരു പ്ലാൻ ബി വേണമെന്ന് രാഹുൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് 1000 യു.പി.എസ്.സി വേക്കൻസികൾക്കായി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 10 ലക്ഷംപേരാണെന്നും യുവാക്കൾക്കായി ഒരു പ്ലാൻ ബി നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഡൽഹിയിൽ യുവാക്കളുമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ വിഡിയോയും രാഹുൽ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും യുവാക്കൾ രാഹുലുമായി പങ്കുവച്ചു. വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനുപേരാണ് കണ്ടത്.

നേരത്തേ കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ നടന്ന റോഡ്‌ഷോയിൽ രാഹുൽ പ​ങ്കെടുത്തു. താൻ നൽകുന്ന വാഗ്‍ദാനങ്ങൾ മോദിയുടെ 15 ലക്ഷം പോലെയാകില്ലെന്ന് രാഹുൽഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ പഴയകാല പ്രതാപ കേന്ദ്രമായ ബെല്ലാരിയിലെ രാഹുലിന്റെ റോഡ് ഷോ വൻ ജന പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധേയമായി. ബെല്ലാരി നഗരത്തിലൂടെ 3 കിലോമീറ്ററോളം രാഹുലിന്റെ തുറന്ന വാഹനത്തെ ജനങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു. പൊതുയോഗത്തിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തെ ആരവങ്ങളോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ വരവേറ്റത്. കലബർഗി, കൊപ്പൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും രാഹുൽ പ്രസംഗിച്ചു. 224 അംഗ കർണാടക നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മെയ് 24 ന് അവസാനിക്കും. മെയ് 10 ന് വോട്ടെടുപ്പും മെയ് 13 ന് വോട്ടെണ്ണലും നടക്കും. क्या आपको पता है, UPSC की 1000 भर्तियों के लिए 10 लाख से ज़्यादा युवा आवेदन देते हैं?



देश के युवाओं के पास कोई backup नहीं है! उनको Plan B देना हमारी ज़िम्मेदारी है।



दिल्ली के मुखर्जी नगर के विद्यार्थियों के साथ बैठकर उनके दिल की बात सुनी।https://t.co/FhFWZaiDAY pic.twitter.com/2XFheqZZZm — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 29, 2023

