Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമകനെ അടുത്ത...
    India
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 9:03 AM IST

    മകനെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള സ്റ്റാലിന്‍റെ സ്വപ്നം നടക്കില്ല -അമിത് ഷാ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിരന്തരം അപമാനിക്കുന്നു’
    മകനെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള സ്റ്റാലിന്‍റെ സ്വപ്നം നടക്കില്ല -അമിത് ഷാ
    cancel
    Listen to this Article

    ചെന്നൈ: ഡി.എം.കെ സർക്കാരിനെ അഴിമതിയുടെ പ്രതീകമെന്ന് വിമർശിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ അമിത് ഷാ. ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിരന്തരം അപമാനിക്കുകയാണെന്നും 2026ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ‌.ഡി‌.എ തമിഴ്നാട്ടിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രന്റെ തമിഴകം തലൈ നിമിറ തമിഴന്റെ പയനം യാത്ര സമാപന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ.

    ഡി.എം.കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ പാർട്ടി ആണെന്ന് അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു. ഡി.എം.കെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ എല്ലാ സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്കും 20% കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനകാര്യം കടം വാങ്ങലിലും മദ്യ വരുമാനത്തിലും മാത്രമാണ്. ജയിലിലടച്ചതിനുശേഷവും ഡി.എം.കെ മന്ത്രി 243 ദിവസം പദവിയിൽ തുടർന്നിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി നേതാക്കൾ ജോലിക്ക് പണം നൽകിയുള്ള കുംഭകോണം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, അനധികൃത മണൽ ഖനനം, കൽക്കരി കുംഭകോണം തുടങ്ങി നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ്. അത്തരമൊരു ഭരണത്തിന് കീഴിൽ തമിഴ്‌നാടിന് പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയുമോ? -അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

    ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്ന ഒരു രീതി സംസ്ഥാന സർക്കാറിനുണ്ടെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഭരണകക്ഷിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ സനാതന ധർമ്മത്തെ ഡെങ്കി, മലേറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു. ഹിന്ദു മത ഘോഷയാത്രകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വിഗ്രഹ നിമജ്ജനം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    മകൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ സ്വപ്നം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. തമിഴ്‌നാട് ഈ കുടുംബ ഭരണം തള്ളിക്കളയുമെന്നും അമിത് ഷാ വിമർശിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Amit ShahTamil NaduMK Stalin
    News Summary - DMK most corrupt in India says amit shah
    Similar News
    Next Story
    X