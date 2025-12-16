Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഒ.ബി.സിക്കാർക്ക്...
    India
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:36 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:36 PM IST

    ഒ.ബി.സിക്കാർക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതിക സംവരണം വേണമെന്ന് ഡി.എം.കെ

    text_fields
    bookmark_border
    DMK demands population-based reservation for OBCs
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഒ.​ബി.​സി​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക സം​വ​ര​ണം ഇ​നി​യും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം ഡി.​എം.​കെ എം.​പി​യും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ പി. ​വി​ൽ​സ​ൺ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലെ വി​വേ​ച​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​വ​ര​ണ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ വൈ​കാ​തെ നി​ക​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    21 ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളി​ലെ ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി​യി​ൽ 11.2 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗം. എ​സ്.​സി ആ​റ് ശ​ത​മാ​ന​വും എ​സ്.​ടി വെ​റും 1.6 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്. 13 ഐ.​ഐ.​എ​മ്മു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​മെ​ടു​ത്താ​ൽ ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി​യി​ൽ ഒ.​ബി.​സി 9.6 ശ​ത​മാ​ന​വും എ​സ്.​സി അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​വും എ​സ്.​ടി വെ​റും ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നി​ല​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വി​സി​ൽ ഗ്രൂ​പ് എ ​ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ.​ബി.​സി പ്രാ​തി​നി​ധ്യം 18.07 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഉ​ന്ന​ത ബ്യൂ​റോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ 90 പേ​രു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​റും മൂ​ന്ന് പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​വ​ർ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OBC QuotaDMK MP
    News Summary - DMK demands population-based reservation for OBCs
    Similar News
    Next Story
    X