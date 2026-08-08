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    India
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 10:55 PM IST

    മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ യോഗം ബഹിഷ്‍കരിച്ച് ഡി.എം.കെ, അണ്ണാ ഡി.എം.കെ

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    37 എം.​പി​മാ​ർ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ചു; പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് 19 പേ​ർ
    മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ യോഗം ബഹിഷ്‍കരിച്ച് ഡി.എം.കെ, അണ്ണാ ഡി.എം.കെ
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    ചെ​ന്നൈ: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ നി​ർ​ണ​യ ബി​ല്ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി. ​ജോ​സ​ഫ് വി​ജ​യ് വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട് എം.​പി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം ഡി.​എം.​കെ​യും അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യും സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളും ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. കാ​വേ​രി, മേ​ക്കേ​ദാ​ട്ട് ഡാം ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത ടി.​വി.​കെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​നി​യും ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു യോ​ഗ​ത്തി​ന് പ്ര​സ​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ബി​ല്ലി​നെ​തി​രാ​യ ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൂ​ടി​യാ​യ ക​നി​മൊ​ഴി എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​വേ​രി, മേ​ക്കേ​ദാ​ട്ടു പോ​ലു​ള്ള ജീ​വ​ൽ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ മൗ​നം പാ​ലി​ച്ച ടി.​വി.​കെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ ബി​ല്ലി​ന്റെ പേ​രി​ൽ തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ എം.​പി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ മ​റ്റു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ആ​കെ 57 എം.​പി​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ഡി.​എം.​കെ (30), അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ (നാ​ല്), പാ​ട്ടാ​ളി മ​ക്ക​ൾ ക​ക്ഷി (ഒ​ന്ന്), മ​ക്ക​ൾ നീ​തി​മ​യ്യം (ഒ​ന്ന്), ഡി.​എം.​ഡി.​കെ (ഒ​ന്ന്) എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 37 എം.​പി​മാ​രാ​ണ് ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ജ​യ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ടി.​വി.​കെ​യു​ടെ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (12), വി​ടു​ത​ലൈ ശി​റു​തൈ​ക​ൾ ക​ക്ഷി (വി.​സി.​കെ) (ര​ണ്ട്), മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് (ഒ​ന്ന്), എം.​ഡി.​എം.​കെ (ഒ​ന്ന്), വി​ജ​യ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പു​റ​മെ​നി​ന്ന് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എം (ര​ണ്ട്), സി.​പി.​ഐ (ര​ണ്ട്) എ​ന്നീ ക​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട 19 എം.​പി​മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:IndiaWomen Reservation BillRahul Gandhi
    News Summary - DMK, AIADMK boycott constituency delimitation bill meeting
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