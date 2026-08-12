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    India
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 7:20 AM IST

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷം രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി​ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം നടത്തുന്നു; വ​കു​പ്പ് വി​ഭ​ജ​നം നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

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    DK Shivakumar
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    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള വ​കു​പ്പു വി​ഭ​ജ​നം നി​യ​മ​സ​ഭാ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നും ഒ​ഴി​വു​ള്ള മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ക​ത്തു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സെ​ഷ​നു​ശേ​ഷം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ലൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​ധ​ന സം​ഭ്ര​മ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ശി​വ​കു​മാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. മു​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചെ​യ്ത​ത്. നൈ​സ്, ബി​ഡ​ദി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത് ആ​രാ​ണ് എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    മു​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ങ്കി​ല്‍ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ര​ണ്ട് കോ​ടി മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​യി ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ​ക​രം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

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    TAGS:chief ministerlegislative assemblyDK ShivakumarGovernment of KarnatakaLatest News
    News Summary - വ​കു​പ്പ് വി​ഭ​ജ​നം നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ
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