Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ദീപാവലി തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ; സർവിസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവേ

    text_fields
    bookmark_border
    ദീപാവലി തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ; സർവിസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവേ
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രത്യേക ഉത്സവകാല ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉത്സവ വേളകളിൽ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി മുൻകൂട്ടിയുള്ള ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ സൗകര്യവും റെയിൽവേ ഇതിനോടകം തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൗത്തേൺ റെയിൽവേയും നോർത്തേൺ റെയിൽവേയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ റെയിൽവേ സോണുകൾ പുതിയ സ്പെഷൽ സർവിസുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് ദില്ലി, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, പഞ്ചാബ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാന കോറിഡോറുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കൂടുതൽ സർവിസുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബംഗളൂരുവിനെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം മുതൽ സർവിസ് ആരംഭിക്കും. കൂടാതെ വാരണാസി-ഡൽഹി റൂട്ടിൽ യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനായി ആകെ 50 പ്രത്യേക സർവിസുകൾ നടത്താൻ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    അയോധ്യ കാന്റിൽ നിന്നും ആനന്ദ് വിഹാറിലേക്കും, ചണ്ഡീഗഡ്, ഫിറോസ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിഹാറിലെ പട്നയിലേക്കും പ്രത്യേക പ്രതിവാര ട്രെയിനുകൾ സർവിസ് നടത്തുമെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസി ടൂ ടയർ, ത്രീ ടയർ, സ്ലീപ്പർ, ജനറൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ കോച്ചുകൾ ഈ ഉത്സവകാല ട്രെയിനുകളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. യാത്രക്കാർക്ക് റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക ബുക്കിങ് പോർട്ടലുകൾ വഴിയും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴിയും സമയവിവരങ്ങളും സീറ്റുകളുടെ ലഭ്യതയും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Diwali Special Trains Announced by Railways
    Next Story
    X