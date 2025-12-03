Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവിവാഹ സമയത്ത് വരന്...
    India
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:37 PM IST

    വിവാഹ സമയത്ത് വരന് നൽകിയ സ്വത്ത് വിവാഹമോചിതക്ക് തിരികെ നൽകണം -സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    വിവാഹ സമയത്ത് വരന് നൽകിയ സ്വത്ത് വിവാഹമോചിതക്ക് തിരികെ നൽകണം -സുപ്രീംകോടതി
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​വാ​ഹ സ​മ​യ​ത്ത് ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് ന​ൽ​കി​യ സ്വ​ത്തും സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വി​വാ​ഹ​മോ​ചി​ത​യാ​യ മു​സ്‍ലിം വ​നി​ത​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി.

    വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം നേ​ടു​ന്ന മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച 1986 ലെ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഈ ​അ​വ​കാ​ശം വ​രി​ക. ഈ ​അ​വ​കാ​ശം നി​രോ​ധി​ച്ചു​ള്ള ക​ൽ​ക്ക​ത്ത ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ സ​ഞ്ജ​യ് കാ​രോ​ളും എ​സ്.​കോ​ടീ​ശ്വ​ർ സി​ങ്ങും അ​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​ഴ് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും തി​രി​കെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ൽ​ക്ക​ത്ത ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ലെ വി​വ​ര​വും യു​വ​തി​യു​ടെ പി​താ​വി​ന്‍റെ മൊ​ഴി​യും ത​മ്മി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം കോ​ട​തി നി​ര​സി​ച്ച​ത്. 2005ൽ ​വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യി 2011 ൽ ​വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം നേ​ടി​യ സ്ത്രീ​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    പ​ണ​മാ​യും സ്വ​ർ​ണ​മാ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് 17.67 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​കി​യ​താ​യാ​ണ് വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് ആ​ർ​ക്ക് കൊ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന​ത് ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ക​ൽ​ക്ക​ട്ട ഹൈ​ക്കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​വാ​ഹ സ​മ​യ​ത്ത് വ​ര​ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന തു​ക സ്ത്രീ​യു​ടെ ഭാ​വി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് 1986 ലെ ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 3(1)(ഡി) ​വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:muslim womanIndiaDowrySupreme Court
    News Summary - Divorced Muslim woman has right to return of dower, dowry, says Supreme Court
    Similar News
    Next Story
    X