    date_range 17 Dec 2025 11:02 PM IST
    date_range 17 Dec 2025 11:02 PM IST

    വി.ബി ജി റാം ജി ബില്ലിൽ ചർച്ച; തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​രം 100 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 125 ദി​വ​സ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് മന്ത്രി

    Discussion on VB G Ram G Bill; Minister says working hours will increase from 100 days to 125 days
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രും ഘ​ട​ന​യും മാ​റ്റി​യു​ള്ള വി.​ബി ജി ​റാം ജി (​വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് -ഗാ​ര​ൻ​റി ഫോ​ർ റോ​സ്ഗാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് അ​ജീ​വി​ക മി​ഷ​ൻ (ഗ്രാ​മീ​ൺ)) ബി​ല്ലി​ൻ​മേ​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ബു​ധാ​നാ​ഴ്ച ച​ർ​ച്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് 5.50ന് ​തു​ട​ങ്ങി രാ​ത്രി 10 വ​രെ നീ​ണ്ട ച​ർ​ച്ച​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ​ചൗ​ഹാ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കും.

    ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​രം 100 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 125 ദി​വ​സ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് ബി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട് സം​സാ​രി​ച്ച മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും, ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട ഗ്രാ​മീ​ണ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ത​ന​ത്തോ​ടു കൂ​ടി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 125 ദി​വ​സ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി.​ബി ജി ​റാം ജി ​ബി​ല്ലി​നെ ലോ​ക്‌​സ​ഭ​യി​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗം മ​ഹു​വ മോ​യി​ത്ര എ​തി​ർ​ത്തു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി 2005ൽ ​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​നേ​കം പേ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. പേ​ര് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്താ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച അ​വ​ർ റാം ​എ​ന്ന പേ​ര് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് അ​തി​നെ വ​ർ​ഗീ​യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഇ​ത് റാ​മി​നും റ​ഹീ​മി​നും ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത​ല്ല, പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ആ​രു​ടെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ത​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ന് ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ഫ​ണ്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി​ല്ലി​ന്‍റെ പേ​രു​ത​ന്നെ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും, ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ ഹി​ന്ദി അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും ഡി.​എം.​കെ അം​ഗം കെ. ​ക​നി​മൊ​ഴി ആ​രോ​പി​ച്ചു. വി.​ബി ജി ​റാം ജി ​ബി​ൽ പേ​രു മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ടി.​ഡി.​പി അം​ഗം ല​വു ശ്രീ ​കൃ​ഷ്ണ ദേ​വ​രാ​ല​യു പ​റ​ഞ്ഞു.

