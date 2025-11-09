Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎല്ലാ കണ്ണുകളും...
    India
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 6:58 AM IST

    എല്ലാ കണ്ണുകളും എസ്.ഐ.ആറിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എല്ലാ കണ്ണുകളും എസ്.ഐ.ആറിൽ
    cancel

    പ​ട്ന: ബി​ഹാ​റി​ൽ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ. പോ​ളി​ങ് നി​ല ഉ​യ​രാ​ൻ ഇ​ത് കാ​ര​ണ​​മാ​യോ എ​ന്ന​താ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. പോ​ളി​ങ് വ​ർ​ധ​ന ആ​ർ​ക്ക് ഗു​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യും ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഹ​രി​യാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ആ​രോ​പ​ണം​പോ​ലെ, ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ളി​ങ്ങി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന സം​ശ​യ​വും ഇ​ല്ലാ​തി​ല്ല.

    ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 18 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 121 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ 64.66 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് പോ​ളി​ങ്. സം​സ്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ളി​ങ് 2000ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 62.57 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. അ​തു​​പോ​ലും ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം മ​റി​ക​ട​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തും പു​റം​നാ​ടു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ഛഠ് ​പൂ​ജ​ക്കാ​യി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​തും ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ലെ ഈ ​കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് നി​ര​വ​ധി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 7.89 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ മൂ​ലം 69.30 ല​ക്ഷം പേ​ർ പു​റ​ത്താ​യി. 21.53 ല​ക്ഷം പു​തി​യ പേ​രു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ങ്ങ​നെ, ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 7.42 കോ​ടി​യാ​യി. മു​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നേ​ക്കാ​ൾ 47 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കു​റ​വാ​ണ്. പേ​ര് നീ​ക്കി​യ​വ​രി​ൽ ചി​ല​രു​ടേ​ത് ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ല​ർ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ചി​ല​ർ മ​രി​ച്ചു.

    2025 ജൂ​ൺ 24ലെ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​രോ വോ​ട്ട​റും യോ​ഗ്യ​ത തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന ഫോ​മു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മാ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഇ​തി​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. പോ​ളി​ങ് വ​ർ​ധ​ന​വി​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​മാ​യും ക​മീ​ഷ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ കാ​ണു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഈ ‘​ബ​മ്പ​ർ വോ​ട്ടി​ങ്’ ന​വം​ബ​ർ 14​ ച​രി​ത്ര ദി​ന​മാ​യി മാ​റാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് ‘ജ​ൻ സു​രാ​ജ്’ ത​ല​വ​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​നു​മാ​യ പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​യോ​ടു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പോ​ളി​ങ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ കാ​ണു​ന്നു.

    ഇ​ത് ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ള ശു​ഭ​സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്നും വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ യു​വ​തീ യു​വാ​ക്ക​ൾ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മാ​റ്റം ആ​സ​ന്ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. ബി​ഹാ​ർ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ, ഇ​തി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​വും ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2000 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ-​ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​നം അ​മ്പ​തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി ഭ​ര​ണം മാ​റി. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പോളിങ് കൂടിയത് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bihar ElectionIndiaSIRBihar Election 2025
    News Summary - discussion on sir after bihar first phase voting
    Similar News
    Next Story
    X