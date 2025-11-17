Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 7:57 AM IST

    ചിരാഗ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ? ബി​ഹാ​റി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ച​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങി

    ചിരാഗ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ? ബി​ഹാ​റി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ച​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങി
    പ​ട്ന: അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ബി.​ജെ.​പി അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​ത്താം ത​വ​ണ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കും. ന​വം​ബ​ർ 19നോ 20​നോ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​ൻ​നി​ര നേ​താ​ക്ക​ളെ​യെ​ല്ലാം സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ നീ​ക്കം.

    അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ, കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ഐ​ക്യ​വും ക​രു​ത്തും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​ൻ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​​മോ എ​ന്നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ര​ണ്ട് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​മ്രാ​ട്ട് ചൗ​ധ​രി​യും വി​ജ​യ് കു​മാ​ർ സി​ൻ​ഹ​യും.

    സ​മ്രാ​ട്ട് ചൗ​ധ​രി തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. വി​ജ​യ് കു​മാ​ർ സി​ൻ​ഹ​യെ മാ​റ്റി പു​തി​യൊ​രാ​ളെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. സി​ൻ​ഹ​യെ പോ​ലെ മേ​ൽ​ജാ​തി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​റ്റൊ​രാ​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മോ അ​തോ ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ താ​ര​മാ​യ ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​നെ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ട​റി​യേ​ണ്ട​ത്. നി​ല​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​യാ​യ ചി​രാ​ഗി​ന് ബി​ഹാ​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മ​ണ്ഡ​ലം മാ​റ്റാ​നും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    2030ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ചി​രാ​ഗി​ന്റെ സ്വ​പ്നം. 29 സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച് 19 ഇ​ട​ത്ത് ജ​യി​ച്ച ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​ന്റെ എ​ൽ.​ജെ.​പി (ആ​ർ.​വി) എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ കു​തി​പ്പി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യോ​ട് വി​ധേ​യ​ത്വം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ചി​രാ​ഗി​നോ​ട് ബി.​ജെ.​പി​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ​ബി.​ജെ.​പി​യും ജെ.​ഡി.​യു​വും ത​മ്മി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യാ​ണ് നേ​രി​ട്ട് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​റ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു മ​ന്ത്രി എ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ധാ​ര​ണ​യെ​ന്ന് സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് 15 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 16 മ​ന്ത്രി​മാ​ർ വ​രെ​യു​ണ്ടാ​യേ​ക്കാം . ധ​ന​കാ​ര്യം, ആ​രോ​ഗ്യം പോ​ലെ​യു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന വ​കു​പ്പും അ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ജെ.​ഡി.​യു​വി​ന് 14 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 15 മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​തീ​ഷി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വും ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. മൂ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​വും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​പ​ദ​വു​മാ​ണ് എ​ൽ.​ജെ.​പി (ആ​ർ.​വി) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​കാ​രം 36 വ​രെ​യാ​കാം.

    TAGS:Bihar Electiondeputy chief ministerChirag PaswanLatest News
