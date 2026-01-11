Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്:...
    India
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 10:42 PM IST

    ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്: ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾക്ക് നഷ്ടമായത് 15 കോടി രൂപ; വീ​ട്ടു​ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് 17 ദിവസം

    text_fields
    bookmark_border
    തട്ടിപ്പിനിരയായത് 48 വർഷം അമേരിക്കയിൽ സേവനം ചെയ്തശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ ദമ്പതികൾ
    ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്: ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾക്ക് നഷ്ടമായത് 15 കോടി രൂപ; വീ​ട്ടു​ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് 17 ദിവസം
    cancel
    camera_altസൈബർ തട്ടിപ്പിനിരയായ ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് എ​ന്നൊ​രു സം​വി​ധാ​നം ഇ​ല്ലെ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ​ആ​ളു​ക​ൾ കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ഴു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത് ഡോ​ക്ട​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​ണ്. ഓം ​ത​നേ​ജ, ഇ​ന്ദി​ര ത​നേ​ജ എ​ന്നീ വൃ​ദ്ധ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ന്റെ പേ​രി​ൽ 17 ദിവസത്തോളം വീ​ട്ടു​ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കി സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ 14.85 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 24 മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​വ​രെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വീ​ട്ടു ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    ടെ​ലി​കോം റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി ഒ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (ട്രാ​യി) ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ഇ​ന്ദി​ര​യു​ടെ ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് ഒ​രാ​ൾ വി​ളി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ഇ​ന്ദി​ര​യു​ടെ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ അ​ശ്ലീ​ല​വും അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​ര​വു​മാ​യ കാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പി​ന്നീ​ട് ഇ​ന്ദി​ര ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    പി​ന്നാ​ലെ, യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ വി​ഡി​യോ കാ​ൾ ചെ​യ്ത് ഇ​ന്ദി​ര​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള കാ​ന​റ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്’ ​ചെ​യ്തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കാ​ലം ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ വീ​ട്ടു​ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കി സ​ദാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ പ​ണം അ​യ​പ്പി​ച്ച് 14.85 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    48 വ​ർ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ജീ​വി​ച്ച് 2015ൽ ​വി​ര​മി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ളി​ൽ ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യ​തെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദിവസങ്ങളോളം ഇവരെ നിരീക്ഷണത്തിലെന്നു പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിർത്തിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. ഇതിനിടെ, എട്ട് വ്യത്യസ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം അയപ്പിച്ചു. രണ്ട് കോടിയും 2.10 കോടിയുമായി പല തവണകളായാണ് വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. ഓരോ തവണയും ബാങ്കിലെത്തി വൻ തുക അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എന്ത് മറുപടി നൽകണമെന്നും തട്ടിപ്പുകാർ പരിശീലിപ്പിച്ചതായി ദമ്പതികൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ബാങ്ക് മാനേജർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴും തട്ടിപ്പുകാർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച മറുപടിയായിരുന്നു ഇവർ നൽകിയത്.

    ഒടുവിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നും പണം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് തട്ടിപ്പ് വിവരം പുറത്താവുന്നത്. തട്ടിപ്പുകാരുമായി വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. പൊലീസ് ലൈനിൽ എത്തിയപ്പോഴും തട്ടിപ്പു സംഘം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മോശമായി സംസാരിച്ചു. ഒടുവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദമ്പതികൾ തങ്ങൾ സൈബർ തട്ടിപ്പിനിരയായ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

    ഡൽഹി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    100 കോടി രൂപ തട്ടിയ സംഘത്തിലെ ഏഴുപേരെ പിടികൂടി; പിടിയിലായവരിൽ താ​യ്‌​വാ​ൻ പൗ​ര​നും

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്നും 100 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത, താ​യ്‌​വാ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴു​​പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ്. പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം, ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​നം തു​ട​ങ്ങി തീ​വ്ര​വാ​ദ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ആ​ന്റി ടെ​റ​റി​സ്റ്റ് സ്ക്വാ​ഡി​ന്റെ​യും മ​റ്റു സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യി ന​ടി​ച്ച് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി പ​ണം ത​ട്ടി​യ താ​യ്‌​വാ​ൻ പൗ​ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴു​പേ​രെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്നും 22 സിം ​ബോ​ക്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ൾ, റൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ, സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, വി​ദേ​ശ സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് ഫോ​ൺ കാ​ളു​ക​ൾ വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​ര​ക​ളെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​മ്പ​റി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കാ​ൾ വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സിം ​ബോ​ക്സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ലേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trainridelhi policeDigital Arrestdigital arrest scam
    News Summary - Digitally arrested for 17 days, NRI couple in Delhi duped of nearly Rs 15 crore
    Similar News
    Next Story
    X