Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 10:44 PM IST

    ഡിജിറ്റൽ അടിമത്തം കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും; സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ മുന്നറിയിപ്പ്

    ഡിജിറ്റൽ അടിമത്തം കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും; സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ മുന്നറിയിപ്പ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​മ​ത്ത​വും സം​സ്ക​രി​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണം മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​മി​ത​വ​ണ്ണ​വും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ര​ണ്ട് ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ. കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി​ലും ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​മി​താ​സ​ക്തി ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ പ​ഠ​ന മി​ക​വി​നെ​യും ജോ​ലി​ക്കാ​രി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ മി​ക​വി​നെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മാ​യി അ​ത് മാ​റി.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് 2014ൽ 25.15 ​കോ​ടി ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്ന​ത് 2024 ൽ 96.96 ​കോ​ടി​യാ​യാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ വി​ഡി​യോ കാ​ണു​ന്ന​ത് 48 ശ​ത​മാ​നം ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ്, 43 ശ​ത​മാ​നം പേ​രാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വം. ല​ഹ​രി പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ആ​സ​ക്തി മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​സ​ക്തി​യാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും, ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ഇ​തു​മൂ​ല​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ന​വ​ധി പേ​രാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​യിം​സി​ലെ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​യ​ത​ൻ ബ​ൽ​ഹാ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​മി​ത​മാ​യി സം​സ്ക​രി​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​വേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലേ​ബ​ലി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും, ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​ർ​ച്ചാ​ർ​ജ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഹെ​ൽ​ത്ത് സ്റ്റാ​ർ റേ​റ്റി​ങ് സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​വേ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​പ്ര​ശ്നം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ​യി​ലും എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    TAGS:Childrenscreendigital addictiondigital age
