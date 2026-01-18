Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 6:00 AM IST

    പഞ്ചായത്ത്-നിയമസഭ വോട്ടർപട്ടികകളിൽ അന്തരം; ക​മീ​ഷ​നോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി

    പഞ്ചായത്ത്-നിയമസഭ വോട്ടർപട്ടികകളിൽ അന്തരം; ക​മീ​ഷ​നോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ​യും നി​യ​മ​സ​ഭ, ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ​യും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​രം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​തു​പോ​ലെ ര​ണ്ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്ത​രം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മു​യ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം കി​ട്ടാ​തെ പു​റ​ത്താ​യ​പ്പോ​ൾ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ടി​ലെ ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രേ​ക്കാ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ​വോ​ട്ട​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തെ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ബാ​രാ​ബ​ങ്കി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി ത​നൂ​ജ് പു​നി​യ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഈ ​അ​ന്ത​രം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​മീ​ണ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ മാ​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള ന​ഗ​ര, ഗ്രാ​മീ​ണ വോ​ട്ടു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ കു​ടു​ത​ൽ വ​ന്ന​താ​ണ് വി​ചി​ത്ര​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്. യു.​പി​യി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ വോ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് വ​ലി​യ തോ​തി​ല​ു​ള്ള വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ത​നൂ​ജ് പു​നി​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഖു​ർ​ശി​ദ്, അ​ഡ്വ. ശാ​രി​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖേ​ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. യു.​പി​യി​ൽ കേ​​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് ശേ​ഷം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 12.56 കോ​ടി പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    2025 ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യേ​ക്കാ​ൾ 2.89 കോ​ടി വോ​ട്ടു​ക​ൾ കു​റ​വാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ​യു.​പി​യി​ലെ ആ​കെ ഗ്രാ​മീ​ണ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ത​ന്നെ 12.69 കോ​ടി ഉ​ണ്ടെ​ന്നും യു.​പി​യി​ലെ ആ​കെ​യു​ള്ള ന​ഗ​ര, ഗ്രാ​മീ​ണ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രേ​ക്കാ​ൾ 14 ല​ക്ഷം വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​തെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ​ത​ന്നെ വി​​ശ്വാ​സ്യ​ത ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​ണി​തെ​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നീ​തി​പൂ​ർ​വ​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ ഇ​തു ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ൽ​മാ​ൻ ഖു​ർ​ശി​ദ് ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​നാ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല പ​ട്ടി​ക​യാ​ണോ നി​യ​മ​സ​ഭാ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണോ ശ​രി​യെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഖു​ർ​ശി​ദ് ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

