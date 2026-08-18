Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightരാഹുലിന് പറയാനുള്ളത്...
    India
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 7:00 AM IST

    രാഹുലിന് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ? വരവിൽകവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ഹൈകോടതിയോട് സുപ്രീംകോടതി; നടപടികൾ നിർത്തിവെപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/rahul-gandhi
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​​ൽ ഗാ​ന്ധി വ​ര​വി​ൽ ക​വി​ഞ്ഞ സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ചു.

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും മു​മ്പ് അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി ഈ ​കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും സി.​ബി.​​ഐ​യും ഇ.​ഡി​യും ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് പ​റ​യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​തെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ് മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി, വി. ​മോ​ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ർ കൂ​ടി അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ കേ​​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​തേ സ​മ​യം, കോ​ട​തി ഒ​രു ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും​മു​മ്പ് സ്വാ​ഭാ​വി​ക നീ​തി​യു​ടെ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്തി​യു​ടെ വ​ര​വി​ൽ ക​വി​ഞ്ഞ സ്വ​ത്തി​നെ കു​റി​ച്ച് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് അ​റി​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്കു​ത​ന്നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ആ ​ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളൊ​ന്നും കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി തു​ട​ർ​ന്നു.

    രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണം ഇ​ത്ര​യും ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​ജ​ൻ​സി അ​ന​ങ്ങി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സി.​ബി.​ഐ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ എ​സ്.​വി. രാ​ജു​വി​നോ​ട് ജ​സ്റ്റി​സ് ബാ​ഗ്ചി ചോ​ദി​ച്ചു. കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യു​ടെ ഒ​രു ഉ​ത്ത​ര​വ് ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, എ​ന്നി​ട്ടു​മെ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് സി.​ബി.​ഐ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും ആ​രാ​ഞ്ഞു. സി.​ബി.​ഐ ന​ൽ​കി​യ എ​തി​ർ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി പോ​ലും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ലെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​ര​വി​ൽ ക​വി​ഞ്ഞ സ്വ​ത്തു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​സ്. വി​ഗ്നേ​ഷ് ശി​ഷി​റി​ന്റെ പ​രാ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ​ക്കും ഇ.​ഡി​ക്കും അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ബ്രി​ജ് രാ​ജ് സി​ങ്, രാ​ജേ​ഷ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. അ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    നി​യ​മ​ത്തി​ലി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​മാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ന്നി​നു​പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി പ​രാ​തി​യു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​മെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യും മു​മ്പ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഷി​റി​ന്റെ വാ​ദം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Alahabad HCasset caseRahul GandhiSupreme Court
    Similar News
    Next Story
    X