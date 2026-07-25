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    India
    Posted On
    date_range 25 July 2026 5:35 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 5:37 PM IST

    തനിക്കായി ആദ്യം ശബ്ദമുയർത്തിയ വിശ്വസ്തനെ കൈവിട്ടു; ഇത് മോദിയുടെ പരാജയത്തിന്‍റെ തുടക്കമോ?

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    തനിക്കായി ആദ്യം ശബ്ദമുയർത്തിയ വിശ്വസ്തനെ കൈവിട്ടു; ഇത് മോദിയുടെ പരാജയത്തിന്‍റെ തുടക്കമോ?
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    കോഴിക്കോട്: പാറ്റകളെപ്പോലെ പാറിപ്പറന്നുപോകുമെന്ന് കരുതിയ സി.ജെ.പി സമരത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിയപ്പോൾ നരേന്ദ്ര മോദി കൈവിട്ടത് തന്റെ എക്കാലത്തെയും വിശ്വസ്തരിൽ പ്രധാനിയെ. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ തേരോട്ടത്തിന് പിന്തുണയുമായി ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയയാളെയാണ് മോദിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്. 2013ൽ മോദിയുടെ ഉദയത്തിന് ആദ്യം ശബ്ദിച്ച നേതാക്കളിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ. പ്രധാനന്റെ പടിയിറക്കം മോദിക്ക് പാർട്ടിക്കകത്തും കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. കൂടാതെ, മോദി ഭരണകാലത്ത് ജനരോഷം ഒരു മന്ത്രിയുടെ കസേര തെറിപ്പിക്കുന്നതും ആദ്യമായാണ്.

    2013 ജൂണിൽ, ഗോവയിലെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റിസോർട്ടിൽ നടന്ന ബി.ജെ.പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിന്റെ തലേന്ന്, 2014-ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള പാർട്ടി പ്രചാരണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായി നരേന്ദ്ര മോഡിയെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ താൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് എൽ.കെ. അദ്വാനി അന്നത്തെ ബി.ജെ.പി പ്രസിഡന്റ് രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിനെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ യോഗം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ബി.ജെ.പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ യോഗസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി, മോഡിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണത്തെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ച ആദ്യത്തെ മുതിർന്ന നേതാവായി.

    അരുൺ ജെയ്‌റ്റ്‌ലി, ജെ.പി. നഡ്ഡ എന്നിവർക്കൊപ്പം അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയിലെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ശക്തമായി നിലകൊണ്ടവരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ.

    2009 മാർച്ചിൽ മോഹൻ ഭാഗവത് ആർ.എസ്.എസ് മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷമാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രധാന്റെ ഉദയം ആരംഭിച്ചത്. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, എൽ.കെ. അദ്വാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി.ജെ.പി, ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി.

    ആർ.എസ്.എസിന്റെ തളർന്നുവീണ സംഘടനയിൽ മനോവീര്യം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഭാഗവതിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മുൻഗണന. നാഗ്പൂർ വിശ്വസ്തനായ നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ ബി.ജെ.പി പ്രസിഡന്റായി കൊണ്ടുവന്നു. വിശാലമായ സംഘടനാ പുനഃക്രമീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, അദ്വാനിയുടെ സ്വാധീനമുള്ള "ഡൽഹി ഫോർ" നേതാക്കളായ അനന്ത് കുമാർ, സുഷമ സ്വരാജ്, എം. വെങ്കയ്യ നായിഡു, അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി എന്നിവർക്ക് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഒരു യുവനിര നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു.

    ഇതിൽ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര പ്രധാനിന്റെ മകൻ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

    ബി.ജെ.പിയുടെ ബിഹാർ പ്രചാരണ വേളയിൽ അരുൺ ജെയ്‌റ്റ്‌ലിയുമായി ചേർന്ന് പ്രധാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും 2012-ൽ അവിടുന്ന് രാജ്യസഭയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു വർഷത്തിനുശേഷം, മോഡി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു.

    തുടർന്നുള്ള ഏഴ് വർഷങ്ങളിൽ, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം, സ്കിൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രധാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തു. 2021 ജൂലൈയിൽ, ബിഹാർ, കർണാടക, ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾ തുടർന്നും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു.

    മോഡിയുടെ കീഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി പ്രധാൻ മാറി.

    ഒഡീഷയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായും, ബി.ജെ.പിയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ചയുടെ (ബി.ജെ.വൈ.എം.) ദേശീയ പ്രസിഡന്റായും, പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നയിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പേരുണ്ടാക്കിയത്.

    2024-ൽ നവീൻ പട്നായിക്കിന്റെ ബി.ജെ.ഡിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബി.ജെ.പി ഒഡീഷ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ, മോഡി 2.0 മന്ത്രിസഭയിലെ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള ഏറ്റവും മുതിർന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പ്രധാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരക്കെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

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    TAGS:Dharmendra pradhanstudent protestModi GovCJP Protest
    News Summary - dharmendra pradhans exit marks a striking reversal of political-fortune
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