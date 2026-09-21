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    സൗജന്യ കൊലക്കേസിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീംകോടതി

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    അന്വേഷണം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തികരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം
    സൗജന്യ കൊലക്കേസിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീംകോടതി
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    ന്യൂഡൽഹി: ധർമസ്ഥലയിലെ സൗജന്യ കൊലക്കേസിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീംകോടതി. മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. നേരത്തേ കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുതിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.

    2012 ഒക്ടോബറിലാണ് ധർമസ്ഥലയ്ക്കടുത്തുള്ള ഉജിരെയിൽ 17 വയസ്സുള്ള സൗജന്യയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കർണാടക ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വകുപ്പ് (സി.ഐ.ഡി) അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് സി.ബി.ഐ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. കേസിലെ ഏക പ്രതിയായ സന്തോഷ് റാവുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരണ നടത്തിയെങ്കിലും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. 2013-ലാണ് ഇയാളെ വെറുതെ വിട്ടത്.

    പ്രതിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതോടെ സൗജന്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആരെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയായി. അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്നും ആരോപിച്ച് സൗജന്യയുടെ മാതാവ് കുസുമാവതി പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2024-ൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് അവർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

    കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തേയും സുപ്രീംകോടതി സി.ബി.ഐയുടെ നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. 2026 ജൂലൈയിലെ വാദത്തിനിടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ രീതിയെക്കുറിച്ച് കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

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    News Summary - Supreme Court Orders Sowjanya Reinvestigation
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