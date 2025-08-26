Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    26 Aug 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    26 Aug 2025 11:24 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ചി​ന്ന​യ്യ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ത​ല​യോ​ട്ടി​ക്ക് 40 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്കം

    വാ​ങ്ങി​യ​ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്
    Dharmasthala murder
    മം​ഗ​ളൂ​രു : ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര കേ​സി​ന്നാ​ധാ​ര​മാ​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ലെ സി.​എ​ൻ. ചി​ന്ന​യ്യ കോ​ട​തി​യി​ൽ തെ​ളി​വാ​യി ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ത​ല​യോ​ട്ടി വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ​താ​ണെ​ന്ന് അ​റി​വാ​യി. ത​ല​യോ​ട്ടി​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 40 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി വാ​ർ​ണി​ഷ് പൂ​ശി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജൂ​ലൈ 11ന് ​ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​ട്ട് കോ​ട​തി മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ത​ല​യോ​ട്ടി ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. താ​ൻ സം​സ്ക​രി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ത​ല​യോ​ട്ടി ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യി ചി​ന്ന​യ്യ ത​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​റി​വാ​യ ഈ ​ത​ല​യോ​ട്ടി​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​വ​സ്ഥ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്റെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൂ​ച​ന​യാ​യി.

    അ​റ​സ്റ്റി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ചി​ന്ന​യ്യ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി ദൗ​ത്യം തു​ട​രും. അ​ഭ​യം ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ മു​ത​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ക​ൾ ചി​ന്ന​യ്യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ മൊ​ഴി​ക​ളും വി​ഡി​യോ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കാ​ൻ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ചി​ന്ന​യ്യ​യെ വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ കാ​ണാ​താ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ത​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു, എ​ന്നാ​ൽ ജൂ​ലൈ 11 ന് ​ത​ല​യോ​ട്ടി​യു​മാ​യി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഘം അ​ത് എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    അ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ മാ​ത്ര​മേ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ധ​ന​ഞ്ജ​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ചി​ന്ന​യ്യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​ന് സ​മ​ൻ​സ​യ​ച്ചു; വീ​ടി​ന് പൊ​ലീ​സ് കാ​വ​ൽ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ണി​പ്പാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ന​ന്യ ഭ​ട്ടി​ന്റെ തി​രോ​ധാ​ന കേ​സി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ 'മാ​താ​വ് 'സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​ന് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി സ​മ​ൻ​സ് അ​യ​ച്ചു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ശേ​ഷം മ​ക​ളെ കാ​ണാ​താ​യ​തി​ന്റേ​യും പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ത​നി​ക്കേ​റ്റ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്റേ​യും സം​ഭ്ര​മ​ജ​ന​ക ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ അ​വ​ർ പൈ​തൃ​ക സ്വ​ത്ത് കി​ട്ടാ​ൻ മെ​ന​ഞ്ഞ ക​ള്ളം എ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി പി​ന്മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​ന്റെ ജീ​വി​ത പ​രി​സ​രം എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന​ടു​ത്ത ബ​ന​ശ​ങ്ക​രി മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന​ഗ​റി​ലെ പ​ഴ​യ വാ​ട​ക ഫ്ലാ​റ്റി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൊ​ഴി​മാ​റ്റി​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​ജാ​ത ഭ​ട്ട് വ​ള​രെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വൃ​ദ്ധ അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. -"ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​ക്കി​ടെ കാ​ണു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​വ​ർ സ്വ​യം ഒ​തു​ങ്ങി നി​ന്നു. ഇ​തെ​ല്ലാം ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.-"

    അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ർ​ക്കും സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​നെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പാ​ർ​ക്കി​ന​ടു​ത്ത് ഔ​ഷ​ധ​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​താ​യും അ​യ​ൽ​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. 1985 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ച​രി​ത്രം അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​ടു​പ്പി, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ, സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​വ​രു​ടെ താ​മ​സം, അ​വ​രു​ടെ ദാ​മ്പ​ത്യ ജീ​വി​തം, 2003ൽ ​അ​ന​ന്യ​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​റി​യി​ച്ചു.

