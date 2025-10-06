Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബര്‍മിങ്ഹാം വിമാന...
    India
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:49 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:49 PM IST

    ബര്‍മിങ്ഹാം വിമാന തകരാർ: അന്വേഷണത്തിന് ഡി.ജി.സി.എ

    text_fields
    bookmark_border
    Air India Express
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​മൃ​ത് സ​ര്‍-​ബ​ര്‍മി​ങ്ഹാം യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ എ​യ​ര്‍ഇ​ന്ത്യ ബോ​യി​ങ് 787 വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ റാം ​എ​യ​ര്‍ ട​ര്‍ബൈ​ന്‍ (റാ​റ്റ്) ലാ​ന്‍ഡി​ങ്ങി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് വ​ന്ന​തി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ) അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്. ഇ​തി​നാ​യി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ബ​​ർ​​മി​​ങ്ഹാ​​മി​​ൽ സു​​ര​​ക്ഷി​​ത​​മാ​​യി ഇ​​റ​​ക്കി​​യ വി​​മാ​​ന​​ത്തി​​ന്‍റെ ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള മ​​ട​​ക്ക​​യാ​​ത്ര റ​​ദ്ദാ​​ക്കിയി​​രു​​ന്നു.

    വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട് എ​ൻ​ജി​നു​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചോ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്, ഹൈ​ഡ്രോ​ളി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യോ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യാ​ലാ​ണ് റാ​​റ്റ് പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് വ​​രു​​ന്ന​​ത്. ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, ഹൈ​ഡ്രോ​ളി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ധാ​ര​ണ​നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ അ​റി​യി​ച്ചു. ജൂ​ൺ 12ന് 260 ​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് വി​മാ​ന​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ബോ​യി​ങ് 787 വി​ഭാ​ഗ​ത്ത​ൽ​പ്പെ​ട്ട വി​മാ​ന​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ ബോ​യി​ങ് 787 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൈ​ല​റ്റ്സ് ഡി.​ജി.​സി.​എ​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Air India
    News Summary - DGCA investigates ‘uncommanded’ RAT deployment on Air India's Boeing 787-8 Dreamliner flight to Birmingham
    Similar News
    Next Story
    X