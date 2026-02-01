Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 7:20 AM IST

    നബാർഡിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്: 159 ഒഴിവുകൾ

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നു​വ​രെ
    നബാർഡിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്: 159 ഒഴിവുകൾ
    നബാർഡ്

    Listen to this Article

    നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് ഫോ​ർ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് റൂ​റ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് (ന​ബാ​ർ​ഡ്) വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്നു. ആ​കെ 159 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ. (കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ-​മൂ​ന്ന്). ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് (ഹി​ന്ദി) ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ത​മി​ഴ്നാ​ട് മേ​ഖ​ലാ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ഓ​രോ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ വീ​ത​മു​ണ്ട്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ളം 23,100 രൂ​പ. ഡി.​എ, എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ അ​ട​ക്കം പ്ര​തി​മാ​സം ഏ​ക​ദേ​ശം 46,500 രൂ​പ ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കും.

    യോ​ഗ്യ​ത: ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്- ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്ക​ണം.

    പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 21-35 വ​യ​സ്സ്. സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. അ​പേ​ക്ഷാ ഫീ​സ്- 550 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 100 രൂ​പ. ജി.​എ​സ്.​ടി പു​റ​മെ. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.nabard.orgൽ ​ല​ഭി​ക്കും. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന​കം അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വൂ.

    Girl in a jacket

