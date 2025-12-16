Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതായ്‍ലന്റ് നാടുകടത്തി;...
    India
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 6:19 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 6:19 PM IST

    തായ്‍ലന്റ് നാടുകടത്തി; ലുത്ര സഹോദരന്മാർ ഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    തായ്‍ലന്റ് നാടുകടത്തി; ലുത്ര സഹോദരന്മാർ ഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റിൽ
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: വടക്കൻ ഗോവയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായ നിശാ ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമകളായ ഗൗരവ് ലുത്ര, സൗരഭ് ലുത്ര എന്നിവർ തായ്‌ലൻഡ് നാടുകടത്തിയ ഉടൻ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ അറസ്റ്റിലായി. ഡിസംബർ 6ന് 25പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ നിശാക്ലബ്ബിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിനു പിന്നാലെ ലുത്ര സഹോദരന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തായ്‌ലൻഡിലെ ഫുക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു.

    ഇരുവരും ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലായെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഗോവ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. വിമാനത്താവള ടെർമിനലിനുള്ളിൽ ഗൗരവും സൗരഭ് ലുത്രയും അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായി കാണാം. ശൈത്യകാല ജാക്കറ്റുകളും കാഷ്വൽ ട്രൗസറും മാസ്കും കണ്ണടയും ധരിച്ചാണ് ഇരുവരും കാമറയെ അഭിമുഖീകരിച്ചത്.

    ഗോവ പൊലീസ് സംഘം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ഇവരെ ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾക്കായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ട്രാൻസിറ്റ് റിമാൻഡ് ലഭിക്കാൻ ഇരുവരെയും ഡൽഹി കോടതിയിൽ ഹാജറാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

    ഡൽഹി കോടതി സഹോദരന്മാർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വാരാന്ത്യത്തിൽ നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. രാജ്യം വിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്റർപോൾ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

    ഡിസംബർ 6 ന് അർധരാത്രിയോടെ തീ ആളിപ്പടരുന്നതിനിടെ ഇവർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും അതേ ദിവസം പുലർച്ചെ 5.30 ന് പറന്നുയരുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അന്വേഷകർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പൊലീസ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

    ഇന്ത്യൻ അധികൃതരുടെ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്ന് തായ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫുക്കറ്റിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മരണങ്ങളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് രേഖ സമർപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ സംഘം തായ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും അവരെ തിരികെ നാടുകടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

    ഇന്ത്യയും തായ്‌ലൻഡും തമ്മിൽ 2015 മുതൽ കുറ്റവാളികളെ കൈമാറുന്നതിനുള്ള കരാർ നിലവിലുണ്ട്. കൂടാതെ, കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗോവ പൊലീസ് ഇതിനകം അഞ്ച് മാനേജർമാരെയും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിവിൽ കേസ് തിങ്കളാഴ്ച ബോംബെ ഹൈകോടതി പൊതുതാൽപര്യ ഹരജിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

    ഡിസംബർ 6ന് ഉണ്ടായ തീപിടിത്തം അഗ്നി സുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങളെയും മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ വീഴ്ചകളെയും കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ലൂത്ര സഹോദരന്മാർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളതിനാൽ, ഏറ്റവും മാരകമായ രാത്രി ജീവിത ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷകർ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയേക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nightclub fireDeportationblue corner noticeLuthra brothers
    News Summary - Deported to Thailand; Luthra brothers arrested in Delhi
    Similar News
    Next Story
    X