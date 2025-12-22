Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    22 Dec 2025 11:04 PM IST
    Updated On
    22 Dec 2025 11:05 PM IST

    തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ തകർച്ച കനത്ത പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കും -സോണിയ ഗാന്ധി

    തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ തകർച്ച കനത്ത പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കും -സോണിയ ഗാന്ധി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മ​ത്തെ ത​ക​ർ​ത്ത​ത് ഗ്രാ​മീ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ന​ത്ത പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ സോ​ണി​യാ ഗാ​ന്ധി.

    കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഗ്രാ​മീ​ണ ജ​ന​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ‘ഹി​ന്ദു’ പ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ക്ഷേ​മം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ്വ​പ്നം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ച്ച്, തൊ​ഴി​ലെ​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് നി​യ​മ പി​ന്‍ബ​ലം ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

