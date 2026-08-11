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    India
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 3:44 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 3:44 PM IST

    നേതാജിയുടെ ചിതാഭസ്മം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യം; കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്

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    നേതാജിയുടെ ചിതാഭസ്മം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യം; കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്
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    ന്യൂഡൽഹി: നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ചിതാഭസ്മം ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിലെ റെൻകോജി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് സുപ്രീംകോടതി മറുപടി തേടി.

    നേതാജിയുടെ മകൾ അനിത ബി. ഫാഫ് സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരും ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. ഹരജിക്കാരിക്കുവേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് സിങ്‌വി ഹാജരായി.

    നേതാജിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1945 ഓഗസ്റ്റിൽ തായ്‌വാനിലെ വിമാനാപകടത്തിൽ നേതാജി യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ റെൻകോജി ക്ഷേത്രത്തിലാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

    നേതാജിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ ടോക്കിയോയിലെ റെൻകോജി ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നേതാജിയുടെ മകൾ സുപ്രീംകോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മറുപടി ലഭിച്ച ശേഷം ഹരജിയിൽ കോടതി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

    1945ലെ വിമാനാപകടവും സംശയങ്ങളും

    തായ്‌വാനിലെ വിമാനാപകടത്തിലാണ് നേതാജി മരിച്ചതെന്നാണ് ദീർഘകാലമായി പറയപ്പെടുന്നത്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നേതാജി പിന്നീട് മരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ജപ്പാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെതായി കരുതപ്പെടുന്ന ചിതാഭസ്മം ടോക്കിയോയിലെ റെൻകോജി ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് ജാപ്പനീസ് രേഖകളും വിവിധ അന്വേഷണങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

    എന്നാൽ നേതാജിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പൂർണമായി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അപകടത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് മറ്റൊരു പേരിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കാലങ്ങളായി പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേതാജിയുടെ തിരോധാനവും മരണവും സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്വേഷണങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:subhash chandrabosecourt newsIndia Newssuprime court
    News Summary - നേതാജിയുടെ ചിതാഭസ്മം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യം
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