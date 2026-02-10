Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 10:57 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Feb 2026 10:57 PM IST

    മോദിയുടെ ബിരുദം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉദ്വേഗം സൃഷ്‍ടിക്കാനെന്ന് ഡൽഹി സർവകലാശാല

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ബി​രു​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഈ ​വി​ഷ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്വേ​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നെ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ക​ഴ​മ്പു​മി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ​യും ജ​സ്റ്റി​സ് തേ​ജ​സ് കാ​രി​യ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് വി​ഷ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. മോ​ദി​യു​ടെ ബി​രു​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Narendra Modidelhi university
