Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:37 PM IST

    ഡൽഹി കലാപം; ഉമർ ഖാലി​ദിനെതിരെ തെളിവുകളില്ല -കപിൽ സിബൽ

    ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​ന് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ തു​ട​രും
    ഡൽഹി കലാപം; ഉമർ ഖാലി​ദിനെതിരെ തെളിവുകളില്ല -കപിൽ സിബൽ
    ഉമർ ഖാലിദ്

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി ക​ലാ​പ​ക്കേ​സി​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പൗ​ര​ത്വ​സ​മ​ര ​​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ്, ശ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാം, ഗു​ൽ​ഫി​ഷ ഫാ​ത്തി​മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ഏ​താ​നും പേ​രു​ടെ വാ​ദം കേ​ട്ട ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ര​വി​ന്ദ് കു​മാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ.​വി. അ​ഞ്ജാ​രി​യ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ തു​ട​രു​​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും കേ​സു​ക​ളി​ൽ യാ​തൊ​രു പു​രോ​ഗ​തി​യു​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തെ​ളി​വും ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ​തി​രെ ഇ​ല്ലെ​ന്നും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ന്യാ​യ​മാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ വാ​ദി​ച്ചു.

    സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​മാ​യി തു​ല​നം ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ശി​ഫാ ഉ​ർ റ​ഹ്മാ​ന് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഖു​ർ​ഷി​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ് നേ​രി​ടു​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത അ​നീ​തി -ദ്വി​ഗ് വി​ജ​യ് സി​ങ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി ക​ലാ​പ​ക്കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ജെ.​എ​ൻ.​യു മു​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ​നേ​താ​വ് ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ് നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ദ്വി​ഗ് വി​ജ​യ് സി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ടു​ത്ത അ​നീ​തി നേ​രി​ടു​ന്ന ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ ഉ​ട​ൻ ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ലേ​ഖ​നം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കു​റി​പ്പ്.

